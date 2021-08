“Habla una mujer”, libro de Elsa Hochhäusler de Sagasti, reúne columnas y artículos periodísticos en la Lima de 1950 y 1960. | Fuente: Planeta

“La historia de la ‘ausencia de voz’ de las mujeres en nuestras sociedades es muy antigua y tiene clásicos referentes”, así finaliza el primer párrafo del prólogo de Pepi Patrón Costa, doctora en Filosofía por la Universidad de Lovaina-la-Nueva en Bélgica, para la tercera edición de “Habla una mujer”, libro de Elsa Hochhäusler de Sagasti, madre del expresidente Francisco Sagasti. El libro reúne columnas y artículos periodísticos escritos por Elsa para Caretas, La Prensa y El Comercio a mediados del siglo XX.

Para la doctora Patrón Costa, “Habla una mujer” (Planeta, 2021) deja ver a la mujer detrás de esos artículos, preocupada no solo por transmitir su sensibilidad sino también de mostrar que la voz de esa mujer da voz al mundo que le interesa y por el que muestra preocupación.

La primera referencia del prólogo de Patrón es al libro “Mujeres y poder. Un manifiesto”, publicado en 2018 y que hace un repaso de la ausencia de la voz femenina en las esferas del poder, iniciando con un relato de “La Odisea” de Homero en la que Telémaco manda a su madre Penélope a “ocuparse de sus labores propias, del telar y la rueca” ya que el relato (o la palabra) era propia del varón.

“Justamente estoy ahora dictando un seminario sobre temas de género y tenía mucha lectura fresca en la cabeza y me pidieron escribir el prólogo y no pudo evitar vincularlo con este texto de Mary Beard, donde ilustra claramente la ausencia de la voz femenina y de las mujeres en las esferas del poder a lo largo de historia. […] Me pareció interesante la coincidencia de la reedición de este libro con la concentración de la ausencia de voces femeninas. Y, de pronto, “Habla una mujer” que escribió entre los años 50 y 60, que no es normal en el sentido histórico de esos 3 mil años”, comentó.

Para la doctora Patrón, la Lima que describe Elsa de Sagasti en sus artículos, escritos hace más de 60 años, ha cambiado demográfica y geográficamente, pero algunas cosas como la desigualdad no ha cambiado. .

“Han cambiado muchas cosas, pero hay un fondo de desigualdad y de pobreza que sigue presente y toda la tensión política, además de la pandemia ha develado un racismo y desigualdades que lamentablemente se mantienen. […] Sigue habiendo diferencias muy fuertes en la ausencia de las mujeres en las esferas del poder, en las columnas de opinión. Hay, pero no son la mitad. Hay mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer. Elsa fue pionera en tiempos donde además no habían voces femeninas. Y esa mujer es, además, una mujer que en sus textos expone la tensión de entre querer cuidar de su familia y al mismo tiempo querer tener una voz pública, ganar dinero, tener autonomía, es una atención permanente en la vida de las mujeres y en la historia de las mujeres”, agrega.





UN ESTILO LITERARIO

Las columnas de opinión escritas por Elsa de Sagasti tenían un estilo de prosa. La doctora Patrón resalta que es una prosa que conmueve y que a la vez es sencilla al describir.

“Dice cosas tan inmediatas y cotidianas y a la vez tan lejanas, como el río Rímac. […] Escribe con frescura”, añade.

Los temas de las columnas también parecen seguir mostrando dilemas de las mujeres que no han cambiado con el pasar de los años.

“En los sesentas cuando Elsa escribe y, Elsano era una feminista, era una mujer que escribía de todo eso que hemos estado hablando, comenzaba la segunda ola del movimiento feminista, luego de la lucha por el sufragio. Es un libro de los cincuenta y setenta y mira lo que da para pensar hoy en el 2021. Por eso, una tercera edición aumentada me parece una buena idea”, sostuvo.

Patrón resalta que si bien Elsa de Sagasti escribía sobre temas de índole personal y familiar, también ponía en la discusión las desigualdades que veía, así como la importancia de ser solidarios unos con otros. Temas que siguen siendo vigentes en nuestro país.

