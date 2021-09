Ernesto Barraza Eléspuru es dramaturgo, director e investigador escénico. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Kiara Barrios

En la primera mitad de 2020, cuando el primer aislamiento social obligatorio producido por la COVID-19 pareció decretar la muerte temporal del teatro, el dramaturgo Ernesto Barraza Eléspuru viró su atención a las plataformas virtuales y estrenó así dos obras que, a su modo, le tomaron el pulso a la crisis sanitaria.

Por el mismo tiempo, también escribió un tercer libreto que se mantuvo inédito hasta que decidió incluirlo, junto con sus otras creaciones, en su "Trilogía de la pandemia", libro publicado este mes de septiembre por el Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur y cuya presentación se realizará este jueves a las 7 p.m. por la cuenta de Facebook de la editorial.

"La idea fue aprovechar los textos escritos durante la pandemia y compilarlos, pero yo también tenía 'Paraíso', una tercera obra que hizo que el libro sea un poquito más gordo", sostuvo Ernesto Barraza Eléspuru en conversación con RPP Noticias.

La primera obra en ver la luz fue "Kheper", que muestra a una pareja conversando por videollamada en medio de una pandemia: entre un extremo y otro, se templa la angustia por lo incierto, pero también flota una brizna de esperanza.



Luego le siguió "Ausente", protagonizada por Katerina D'Onofrio, cuya trama se centra en una mujer encerrada en su departamento que, de pronto, tras oír una voz vecina, planta una ilusión en su corazón al punto de romper las barreras de su soledad.

Finalmente, en "Paraíso", la "más abstracta" de sus obras, en palabras del mismo Ernesto Barraza Eléspuru, dos personas que habitan el mismo espacio otean su pasado, recuerdan una época marchita en la que el contacto definía todo. ¿Y el futuro? Es una dimensión desconocida.

¿Fue "Trilogía de la pandemia" un libro planeado o uno que se hizo orgánico a medida que ibas escribiendo nuevos proyectos en medio de la crisis sanitaria?

No, no fue planeado, pero esa sensación que has tenido de que hay una continuidad entre los textos, yo también la he sentido cuando he tenido que juntar los textos y volverlos a leer para la edición. Tiene más sentido publicarlos juntos. Considero que son como tres momentos que reflejan cómo he vivido la pandemia, como escritor, pero también como ser humano. Los personajes reflejan un poco cómo se han ido modificando mis sensaciones o mi sentir dentro de la pandemia.

"Trilogía de la pandemia" agrupa tres obras de teatro de Ernesto Barraza Eléspuru: "Kheper", "Ausente" y "Paraíso". | Fuente: Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur

¿Cómo se traducen esas sensaciones en cada una de las obras?

En "Kheper" hay una angustia de no saber nada, desapareció el futuro. Y eso se ve en que los personajes no solo no saben si van a volver a verse, sino también está el tema de la procreación, cuál es el sentido de tener un hijo cuando no sabemos qué nos va a pasar como especie. En "Ausente", la cosa va más en profundidad. La situación de irnos alejando de los otros, quedarnos completamente solos. Y luego en "Paraíso", que es la obra que nunca llegué a estrenar, es mucho más abstracta porque mi manera de asimilar la pandemia se volvió más abstracta también y los personajes ya no tienen consciencia el uno del otro, habitan el mismo espacio, pero se ven y no se oyen.

Es el registro de tres estados emocionales a lo largo de una pandemia.

A mí me encanta que haya resultado así. Cuando escribo, no lo hago con la consciencia de qué significa lo que estoy escribiendo. Escribo lo que me sale en ese momento. Es luego de la relectura que he sentido que me puedo mirar a mí mismo a través de mis textos. Una cosa que también me ha pasado es haberme dado cuenta de todo lo que ha pasado en tan poco tiempo.

Tus personajes también están llenos de preguntas. En "Kheper", por ejemplo, la escritora enfrenta un vacío que la llena de dudas. ¿Qué interrogantes te despertaron escribir cada uno de estos libretos?

Creo que nunca he pensado tanto en el futuro como durante la pandemia. La pandemia nos obliga a pensar en el presente: 'esto es lo que hay, vivamos este momento'. Es un poco la manera en que trato de llevar mi vida. Sin embargo, hay una angustia por saber si las cosas seguirán siendo como eran o no. El mundo cambia. Eso creo que genera grandes preguntas sobre si lo que uno ha venido haciendo tiene sentido o no. La gran pregunta es si todo esto vuelve a ser importante. Los personajes de las tres obras se enfrentan a la posibilidad de la soledad, eso es una constante que hemos enfrentado los que vivimos la pandemia solos.

¿Estás de acuerdo en que la soledad vendría a ser el gran tema de tu libro en vez de la pandemia, como apunta Alfonso Santistevan en el prólogo?

Sí, sobre todo en "Paraíso", que plantea cómo a partir de la pandemia podemos imaginar un futuro visto en la ciencia ficción, donde de verdad estamos todos metidos en un cubículo y nos conectamos, pero en realidad ya no nos vemos físicamente con nadie. Eso me generaba angustia: la posibilidad de no poder seguir relacionándome con las personas de manera natural, que es la presencialidad. Otra constante es la posibilidad de una vida sin relaciones físicas, no sé si tanto la soledad.

Mariana de Althaus rescató que si bien podrían ser obras sombrías, hay un rayo de esperanza en ellas.

Porque yo también soy un poco así: me cuestiono, me abrumo, puedo zambullirme en la oscuridad, pero tiendo a buscar una salida. Le pasa a los personajes de "Kheper", que siendo dos se salvan el uno al otro; le pasa al personaje de "Ausente" cuando entiende que ese personaje que ha perdido siempre va a estar con ella; y le pasa a los personajes de "Paraíso" cuando se dan cuenta de que la muerte no es el fin, sino un estado de transformación y, al comprenderlo, se liberan.

Ernesto Barraza Eléspuru refleja tres estados emocionales sobre la pandemia en su libro "Trilogía de la pandemia". | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Kiara Barrios

Otro aspecto que me pareció llamativo fue la inclusión de sueños en las tres historias. ¿Qué significados tienen en tu obra?

Es un toque muy personal. Desde hace algunos años, vivo en contacto con mis sueños, los escribo. Y me interesa mucho entender que lo soñado pertenece también al mundo real, porque es algo que también vivimos. Nuestra vida transita en el día a día y está constantemente invadida por lo que soñamos. Creo que los sueños son una manera de entender muchas cosas... "Kheper" se resuelve por el sueño. Las tres obras plantean un universo donde lo soñado se mezcla con el mundo real. En "Ausente", aparece un petirrojo que habla. Y en "Paraíso", todo parece un sueño.

De los libretos reunidos, solo "Paraíso" no ha sido puesto en escena. Ahora que los teatros empiezan a abrirse, ¿te llamaría la atención llevarla a las tablas de manera presencial?

Durante el proceso de escritura, "Paraíso" la imaginé virtual. A veces me provoca que sea un cortometraje, porque hay ciertas imágenes que son audiovisuales. También hay un peso muy escénico. En realidad, no te estoy respondiendo la pregunta, porque no lo tengo tan claro (ríe). Ahora, son obras muy breves. En todo caso, habría que montar las tres juntas, algo así. Me provoca que "Paraíso" no se quede en el texto. Lo que me gusta del teatro es hacer teatro. Seguramente, terminaré montándola.

