Feria de Editoriales Peruanas 2025: todas las letras del Perú en un solo espacio

Protagonismo de las librerías en las novelas

‘Protagonismo de las librerías en las novelas’. Revive este especial de Patricia del Río en Letras en el tiempo que nos trasporta a las librerías más emblemáticas del mundo, a las más antiguas, y a aquellas que esconden secretos de autores y autoras, que las páginas de los libros revelan en historias cautivadoras. Destacamos la Biblioteca de Alejandría, que se remonta a los siglos II y III A.C.; ‘Bertrand’, quizás la primera librería del mundo que se encuentra en Lisboa; ‘Marks and Co.’, la más célebre del número 84 de Charing Cross Road de Londres, nombre de la calle que titula la novela de la autora estadounidense Hellen Haff, inclusive hay una adaptación cinematográfica con Anne Bancroft y Anthony Hopkins… Nos vamos a Japón y conocemos el proyecto de Yoshiyuki Morioka, cuya librería ‘Morioka Shoten’ es el único local con un único libro; mientras que en Barcelona encontramos ‘Milhojas’, una librería gastronómica. Como lecturas recomendadas están ‘Mis días en la librería Morisaki’, de Satoshi Yaguizawa; la novela ‘La librería’, de Penélope Fitzgerald; ‘Librerías’, un ensayo del español Jorge Carrión; y, finalmente, ‘Bibliotecas’ que reúne ensayos y textos bastante emotivos de 15 escritores que cuentan sus relaciones con sus propias bibliotecas. En la entrevista de la semana, Guillermo Rivas, librero y presidente de las librerías independientes, comparte sus experiencias innovadoras en Book Vivant y que van mucho más allá que llevarse una novela a casa. Las canciones que complementan el tema son: ‘A shop with books in’, The Bookshop Band; ‘Accidents and pretty girls’, The Bookshop Band; ‘Just take me in your arms’, Alfonso de Vilallonga; ‘Bookstore boy’, Madeline Evans; ‘A sky full of stars’, Coldplay; ‘Library magic’, The head and the heart; ‘Love in the library’, Jimmy Buffett. Esto y mucho más en Letras en el tiempo, que lo puedes escuchar desde el podcast del programa en rpp.pe y otras plataformas. Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 32 – Cuarta temporada 2023.