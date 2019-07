Santiago Roncagliolo presenta este 31 de julio el cuento "Cómo conocí a las gemelas Pizzicato". | Fuente: Facebook

El escritor y periodista Santiago Roncagliolo presentará un nuevo libro en la FIL Lima 2019. Sin embargo, esta vez no se trata de una novela o una historia de no ficción basada en la historia del terrorismo en el Perú, sino de un cuento para niños.

El autor ganador del Premio Alfaguara en 2006 por "Abril rojo" acaba de publicar el cuento "Cómo conocí a las gemelas Pizzicatto", el cual es recomendado para lectores desde los 10 años.

"Esta vez me tomé un sabático de las novelas que, entre otras cosas, significó pasar más tiempo en casa y no hacer tanta promoción. Entonces pasé mucho tiempo con mis hijos y les empecé a contar un cuento en el que ellos me decían qué les gustaba de la historia o qué quitarían y fue un juego que hicimos juntos. Además, fue una excusa para pasar más tiempo juntos", dijo Santiago Roncagliolo a RPP Noticias.

El libro de Santiago Roncagliolo será presentado en la FIL Lima 2019.

El autor reveló que su intención con este libro no es que sea netamente para niños, sino que fuera hecho por un editor especializado en textos infantiles por lo surrealista de la historia.

"Es un cuento que pueden leer los adultos. En realidad, a mí no me interesa hacer libros para niños, yo quiero hacer libros que puedan leer cualquiera, sea niño o grande. Lo que pasa es que cuando el cuento es así de surrealista y extremo mejor se lo das a un editor para niños porque lo va a entender mejor", explicó entre risas Roncagliolo.

El escritor también señala que es difícil definir de qué trata "Cómo conocí a las gemelas Pizzicatto", debido a que no guarda mayor moraleja, pero si en algo profundiza es en el caso de una familia que busca su lugar en el mundo.

"La familia no siempre es la que figura en el organigrama, sino que a veces es la gente que tú quieres y escoges", agregó.

EL UNIVERSO VARGAS LLOSA

En la edición 24 de la Feria Internacional del Libro de Lima no hay un país invitado como en anteriores ediciones. Esta vez, el homenaje de la Cámara Peruana de Libro está dedicado al universo literario de Mario Vargas Llosa.

Santiago Roncagliolo señaló que lo que más admira del Nobel peruano no está ligado necesariamente a la literatura.

"Para mí lo más importante de Vargas Llosa no fue tanto el cómo escribía, sino que revaloró que esto es un oficio (...) Nunca le dejaré de estar agradecido porque creo que si solo hubiera visto artistas genios inspirados, nunca hubiera creido que podía ser uno de ellos. Ver a un artista hablar de esto como un oficio me hizo creer que entonces yo también puedo", acotó.

EL DATO



Santiago Roncagliolo presentará este miércoles 31 de julio el libro "Cómo conocí a las gemelas Pizzicatto", el cuál será presentado por el escritor Gustavo Rodríguez. El evento se realizará en la sala Laura Riesco de la FIL Lima 2019 a las 4 de la tarde.