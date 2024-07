"Sé que me estás cuidando": Cynthia Martínez publica libro íntimo sobre su vida con Pedro Suaréz-Vértiz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En diciembre de 2023, perdimos a Pedro Suárez-Vértiz, el máximo referente del rock peruano. Sin embargo, para Cynthia Martínez, su viuda, la pérdida fue aún más profunda: perdió al padre de sus hijos, al hombre que la acompañó durante 22 años de matrimonio. Hoy, seis meses después, ha anunciado la publicación de Esposo mío, el libro que celebra su "historia íntima con Pedro".



A través de sus redes sociales, Martínez compartió la portada del libro, adornada con una imagen de ella y Pedro abrazados. También reveló un fragmento del libro: "Sé que me estás esperando, que me estás cuidando y, por supuesto, que me estás amando. Fui el amor de tu vida, y solo con saber eso puedo seguir aquí, contigo allá".

Cynthia Martínez presenta el libro 'Esposo mío, mi historia íntima con Pedro'.Fuente: Grupo Planeta

¿Qué quiere hacer Cynthia Martínez en este momento de su vida?

La viuda de Pedro Suárez-Vértiz, quien pronto cumplirá los 50 años, compartió sus planes a futuro en sus redes sociales: "Pienso sacarle el jugo a ese tiempo que muchas veces me faltó". "Quiero irme de viaje por carretera con Koda mi perro, las dos a un lugar cerca donde pueda quedarme con ella 3 a 4 días, que tenga un río cerca y una zona de caminata, donde podamos caminar juntas, descansar, desconectarnos y durante las tardes yo seguir escribiendo y escribiendo, quizá un nuevo libro", explicó.



"Quiero irme a un rave, sí un rave de música electrónica, quizá en otro país y con algunos amigos, quiero que la música sea a todo volumen y meterme a bailar sin miedo al que dirán (...) Quiero correr una maratón de 10K para empezar y que en esa misma maratón corra mi hijo Salvador y al terminar tomarnos los dos la foto mordiendo la medalla, eso quiero", agregó. "Por último, quiero que las cosas que yo vaya haciendo y logrando, compartirlas con todos los que me leen", concluyó.

Cynthia Martínez presentará su libro en la FIL Lima 2024, junto a Milagros Leiva. | Fuente: Grupo Planeta

¿Cuándo se presenta Esposo mío, de Cynthia Martínez?

El libro de Editorial Planeta es un "testimonio conmovedor sobre el amor, la complicidad y la fortaleza de una pareja". De acuerdo a la sinopsis oficial, contiene los recuerdos de Cynthia sobre sus vivencias junto a Pedro, desde la felicidad absoluta hasta los momentos más difíciles, cuando él ya se encontraba postrado, debido a la enfermedad degenerativa que descubrió en 2011.



"Es una gran historia de amor y una conversación con aquello que se ha perdido, pero que de alguna manera sigue presente. Y, sobre todo, es un ejemplo de que la complicidad, la constancia y la fortaleza son indispensables para sobrellevar el dolor y la enfermedad. Un testimonio conmovedor que, como los temas del músico peruano, es capaz de conectar con el público".



El libro de Cynthia Martínez, titulado Esposo mío: Mi historia íntima con Pedro, será presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima 2024 el 28 de julio a las 7 p.m. en el Auditorio Blanca Varela. Además de Martínez, participará Milagros Leiva. Próximamente estará disponible en las principales librerías a nivel nacional.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis