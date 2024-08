John Boyne: "'El niño con el pijama de rayas' me dio la confianza para escribir más de mí en las historias"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La edición 28 de la Feria Internacional del Libro de Lima ha sido escenario del encuentro con grandes escritores. Entre ellos, destacó la presencia de John Boyne, el aclamado autor irlandés conocido por su conmovedora novela El niño con el pijama de rayas, cuya adaptación cinematográfica también ha alcanzado gran notoriedad.



En su primera visita a Perú, Boyne se mostró fascinado por lo que ha visto. "Solo he estado unos días. He explorado un poco por Miraflores y ha sido encantador. Hay tantos murales en las paredes, realmente hermosos. Es agradable estar aquí", compartió en una entrevista íntima con RPP, horas antes de la presentación de su exitoso libro en la FIL Lima 2024.

¿De qué trata El niño con el pijama de rayas?

En 2006, John Boyne publicó la historia de Bruno, el hijo de un oficial alemán que se muda con su familia al lado de un campo de concentración. A través de sus ojos, nos acercamos a las atrocidades que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. El relato reflexiona sobre la inocencia, la amistad y la miseria humana.



"Me interesé en el tema del Holocausto alrededor de los 15 años y comencé a leer sobre ello", comparte. Recuerda que leyó La noche de Elie Wiesel y quedó profundamente conmovido. "Durante muchos años, fue un tema al que volvía mucho en mis lecturas, solo para educarme, sin pensar que escribiría sobre ello". Con el paso del tiempo, esas lecturas se juntaron y, de pronto, vino a su cabeza la imagen de dos niños sentados en una cerca: "Fue el catalizador para la historia".



El título para el libro también llegó de manera orgánica. "Recuerdo la escena cuando Bruno sube a su cama y mira por la ventana. Y ve a las personas al otro lado de la cerca. Y le dice a su hermana: 'Todos parecen estar usando pijamas a rayas'. Y puedo recordar haber garabateado en un pedazo de papel, 'El niño con el pijama de rayas', pensando que ese era el título".

De izquieda a derecha, Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro, y el escritor irlandés John Boyne.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿Cuál es el impacto de El niño con el pijama de rayas?

Aunque sus novelas han sido publicadas en 60 idiomas y mantiene el récord de ser el escritor irlandés con más libros vendidos, nos recibe con gran humildad, la misma que muestra cada vez que habla de su libro más exitoso por lejos, El niño con el pijama de rayas. "Nunca hubiera esperado seguir hablando de él todos estos años después. Pero estoy contento de que sea así porque es muy raro que un libro dure tanto tiempo".



El éxito del libro motivó la adaptación cinematográfica de 2008, a cargo del director Mark Herman y con las actuaciones de Asa Butterfield, Vera Farmiga y David Thewlis. Posteriormente, la historia se llevó al teatro, al ballet y a la ópera. "Soy solo una parte de esta historia más grande que ha tomado vida propia. Es parte de la vida de otras personas además de la mía, y eso es un gran privilegio", comenta el escritor.



"Sé que haga lo que haga por el resto de mi vida, la gente seguirá preguntándome por este libro, y estoy feliz con eso. Pero es una pena que sea relevante porque todavía tenemos guerras", confiesa. Continúa diciendo: "Todavía tenemos genocidios, ha sido la naturaleza de la humanidad desde el principio de los tiempos y creo que nunca cambiará", mientras señala lo que ocurre en Ucrania tras la invasión de Rusia.

John Boyne en la Feria Internacional del Libro de Lima 2024.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿Cómo cambió la vida de John Boyne tras el libro?

A pesar de la intensa atención mediática que recibe, John Boyne sigue enfocado en su principal objetivo: "Escribir el próximo libro". Reconoce que el éxito de El niño con el pijama de rayas fue el detonante que le brindó la "confianza" necesaria para adoptar un enfoque más personal en sus obras recientes, como Las furias invisibles del corazón (2017) y Una escalera al cielo (2018).



"Antes escribía libros basados en la historia, que casi estaban alejados de mí mismo y de mi vida", recuerda. "En los últimos 10 años, mis libros se han vuelto mucho más personales. He escrito más sobre mí mismo. He escrito más sobre el país del que vengo. He escrito más sobre la sexualidad y el abuso en la iglesia mientras crecía".

El escritor irlandés compartió con sus lectores peruanos.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿Por qué escribió la secuela Todas las cosas rotas?

Luego de 16 años, John Boyne decidió que era momento para retomar la historia de Bruno, el protagonista de El niño con el pijama de rayas, a través de su hermana Gretel, convertida ahora en una anciana de 91 años. Le puso al libro Todas las cosas rotas. "Siempre pensé que volvería a Gretel en algún momento y vería qué había sucedido en su vida", comenta.



"Estamos viendo la historia desde dos perspectivas. En el primer libro, Bruno, por supuesto, es un niño. No sabe nada de lo que está sucediendo frente a él. Pero en Todas las cosas rotas, Gretel es una anciana que sabe todo lo que ha pasado y, en cierta medida, ha sido parte de ello. Así que es la inocencia versus la madurez".



Aunque nos comenta que aún no ha recibido una oferta para llevar este libro al cine, sí tiene en desarrollo la adaptación de otros libros suyos. También confiesa que le encantaría ver la secuela en la gran pantalla. "Tuve una experiencia muy positiva con la película del primer libro. Disfruté el proceso y creo que hicieron un muy buen trabajo. Así que, por supuesto, me gustaría hacerlo de nuevo", afirma.

John Boyne recordó algunos momentos importantes de su carrera como escritor.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿Cuál es el rol de la literatura en tiempos de crisis?

"La literatura siempre puede ser una fuente de bien en el mundo", afirma John Boyne. "Vivimos en una época en la que la verdad importa, y nuestro trabajo como escritores es tratar de sacar la mayor cantidad de verdad al mundo. Dicen que el trabajo de los novelistas no es encontrar respuestas, sino plantear mejor las preguntas, y eso es importante", agrega.



El autor recuerda que momentos antes de esta entrevista escuchaba unas declaraciones de Donald Trump y quedó sorprendido por "la cantidad de mentiras que salen de su boca". "Creo que también es importante para el periodismo asegurarse de que las mentiras y las noticias falsas sean contrarrestadas en cada oportunidad posible", agrega.



Del mismo modo, señala que es importante recordar momentos tan oscuros como el Holocausto para "entender los terrores de esos tiempos y las vidas que se perdieron". También reconoce sentirse afortunado por ser parte de la última generación de escritores que han tenido la oportunidad de conocer a sobrevivientes del Holocausto y agradecido con las personas que ha podido conocer y escuchar en estos años, quienes estuvieron en campos de concentración como Dachau o Auschwitz.

La visita de John Boyne fue una de las más esperadas en esta edición de la FIL Lima.Fuente: John Boyne

¿Cuáles son los siguientes proyectos de John Boyne?

En cuanto a futuros proyectos, John Boyne tiene el deseo de escribir un guion para cine o televisión, una meta que aún no ha logrado pero que sigue persiguiendo. Asegura que el desafío de adaptar otra novela, ajena a la suya, sería un paso emocionante en su carrera. Mientras tanto, continúa escribiendo con la esperanza de que sus historias sigan inspirando a nuevas generaciones.



"Creo que he contado mis propias novelas de la manera que quería: en libros. Pero me gustaría adaptar la obra de alguien más. Comencé a aprender sobre escritura de guiones hace un par de años. Es, probablemente, la única ambición que me queda, aunque, honestamente, solo quiero seguir escribiendo tantos buenos libros como pueda", indica.



Finalmente, a quienes deseen seguir sus pasos como novelista, Boyne les sugiere: "Únanse a un grupo de escritura. Pueden aprender mucho leyendo el trabajo de otras personas, hablando sobre él y reconociendo lo que funciona y lo que no". También recomienda mantener vivo el hábito de escribir y leer, y estar preparado para el rechazo. "Con suerte, escribirás algo lo suficientemente bueno como para ser publicado", concluye.

'El niño con el pijama de rayas', del autor irlandés John Boyne, fue presentado en la FIL Lima 2024.Fuente: Salamandra

