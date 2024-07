'El buen morir', el libro del doctor Elmer Huerta "basado en ciencia y evidencia" que busca desmitificar la muerte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El doctor Elmer Huerta presenta su libro El buen morir este sábado 20 de julio, a las 5:00 p.m. en la FIL Lima 2024. "Todo es ciencia y evidencia", mencionó el oncólogo y asesor médico de RPP. Muchos se han cuestionado sobre el título de su reciente obra, sin embargo, el médico explicó que una de las razones por las que le puso ese nombre tiene que ver por su vínculo con la muerte desde que era niño.

Comenzando por su abuelo, que se desplazaba siendo invidente en un burro en las localidades de Recuay (Áncash), un hombre del que aprendió mucho. Pasando por su tío, un médico legista que tuvo la audacia de llevar al Dr. Huerta a una autopsia cuando tenía 8 años; y por último, su madre, quien tomó la decisión de morir bajo sus términos.

¿Cómo estas tres personas influyeron en su vocación como médico y en calidad de autor para este libro? No fue sencillo de explicar para el doctor Elmer Huerta. "Me han hecho pensar desde niño que la muerte es compañera de la vida", mencionó el especialista en el programa Enfoque de los Sábados.

¿Cómo un ser humano necesita ayuda para morir? El Dr. Huerta responde

"Mi madre me hablaba de las historias de mi abuelo. Él la llevaba en su caballo, iban al pueblo y veían a hombres y mujeres que agonizaban.", comenzó diciendo el médico Elmer Huerta. ¿Por qué lo llamaban a él para acompañar a esas personas? Pues su familiar tocaba el violín y su madre era la que cantaba. Era una manera de acompañar a la gente en sus últimos momentos de vida.

"Me preguntaba: ¿Cómo un ser humano necesita ayuda para morir? Cuando estaba en neoplásicas y estaba en guardia, veía morir a los pacientes y algunos de ellos eran los que yo había visto en el proceso. Conversaba con ellos y me acercó a eso", mencionó. Por otro lado, lo que más le marcó sobre la muerte fue la pérdida de su madre. "Eso fue muy personal porque ella me dijo ‘Quiero morir en mi casa, en mi cama y quiero estar rodeada de ustedes’. Y así fue porque ella lo decidió".

Es así como el libro El buen morir lleva ese título y más aún cuando se centra en el concepto: cuando nace un bebé, la sociedad se esfuerza para verlo crecer y que tenga una buena vida. Si por A o B los padres faltan, alguien lo adopta, pero no es abandonado a su soledad. "Pero cuando morimos, morimos solos, nadie se quiere acercar cuando están en los últimos momentos. En Japón, los tres primeros meses de este año, 23 mil japoneses han muerto solos. Si tenemos un 'buen nacer', un 'buen crecer' ¿no merecemos, no tenemos el derecho de un 'buen morir'?". Para entenderlo mejor, la obra del Dr. Elmer Huerta está dividida en siete capítulos que abordan diversos aspectos de la muerte desde diferentes perspectivas.

¿Cuándo será la presentación de El buen morir?

La presentación de El buen morir tendrá lugar este sábado 20 de julio, a las 5:00 p.m., en la Feria Internacional del Libro, ubicada en el parque Próceres de la Independencia, del distrito limeño de Jesús María.

