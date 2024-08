Inma Rubiales, la voz de la literatura juvenil: Wattpad, sus libros y el arte de encontrar la felicidad en las cosas pequeñas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una luminosa terraza de un hotel en San Isidro, Inma Rubiales comparte con RPP su felicidad y una pizca de nerviosismo por la presentación en Lima de su última obra, Todos los lugares que mantuvimos en secreto. A sus 22 años, la autora, conocida por sus exitosas novelas juveniles, no puede ocultar su sonrisa al hablar del emocionante momento que está viviendo.



"Es la primera vez que vengo a Perú y tengo muchas ganas de conocer a todos los lectores y lectoras", nos cuenta. También nos dice que, antes de esta entrevista, tuvo un encuentro con dos fans que la llenaron de regalos, desde llaveros hasta un patito kawaii con uno de sus libros en miniatura adornando su cabeza. "Estoy segura de que este será un viaje de esos que recuerdas siempre".



Con siete libros publicados hasta el momento, Inma ha conquistado los corazones de millones de lectores. Aunque ya está trabajando en su siguiente obra, no olvida que su viaje literario comenzó en la red a los 12 años. "Siempre estaré agradecida por lo que Wattpad me ha dado; no solo la oportunidad de publicar, sino también el sentirme tan cómoda con mi público, como rodeada de amigas".

Inma Rubiales durante la presentación de la última novela 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto'.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿De qué trata Todos los lugares que mantuvimos en secreto?

La nueva novela de Inma Rubiales, Todos los lugares que mantuvimos en secreto, publicada por Editorial Planeta, refleja su pasión por explorar las emociones y las historias ocultas en lo cotidiano. La trama sigue a Maeve y Connor mientras enfrentan desafíos y secretos que transforman sus vidas. Inma describe su obra como un viaje emocional que conecta profundamente con los lectores, invitándolos a reflexionar sobre sus propias experiencias.



Otro tema central en el libro es la muerte, o mejor dicho "el sentido de aprovechar la vida al máximo". Inma reflexiona: "Siempre me preguntan por qué una persona joven piensa tanto en la muerte, pero creo que todos lo hacemos". Y añade: "Hay una cita al principio del libro, un proverbio africano que me gusta mucho: 'El día que la muerte venga a buscarte, más vale que te encuentre vivo'. Creo que eso resume tanto el inicio de la novela como la historia de Maeve y Connor".



¿Qué inspira a Inma Rubiales?

La inspiración de Inma Rubiales proviene de una mezcla de vivencias propias y observaciones de la vida diaria. "Todo inspira, ¿no? La gente que conoces, conversaciones que escuchas y que quizás no deberías escuchar; cosas que dicen tus amigos, cosas que ves en Internet". Añade con una sensación de placer culposo: "Vas en el autobús y de pronto escuchas a alguien hablando y piensas: 'Esto lo voy a meter en un libro'".



Este enfoque ha forjado una conexión profunda con sus lectores, quienes se identifican con los personajes de su obra. Recuerda especialmente una firma de libros en Granada: "Vino una lectora. Era una chica súper linda y estaba nerviosa. Me tomó de la mano y me dijo: 'Inma, quiero agradecerte por crear a Maeve con un cuerpo no normativo -es una chica curvy-, porque yo lo he pasado muy mal por ese tema'", comenta, aún conmovida por ese episodio.

La escritora española se reunió con sus fans en la Feria Internacional del Libro de Lima 2024.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿Qué hay en la lista de cosas por hacer de Inma Rubiales?

Al igual que la protagonista de su libro, Inma Rubiales escribió una lista de metas cuando tenía 14 años, como parte de una tarea escolar. "Todos mis sueños estaban relacionados con la escritura. Me encantaba escribir, pero todavía no había conseguido publicar", recuerda. En aquella lista anotó cosas específicas: publicar un libro, que salga en audiolibro, firmar en la Feria de Madrid, firmar en Sevilla, firmar en Latinoamérica, y que se traduzcan los libros.



Justo después de terminar su última novela, Todos los lugares que mantuvimos en secreto, Inma encontró esa vieja lista y se dio cuenta de que, tras seis años, había cumplido todo. Ahora, si tuviera que escribir una nueva lista, comenzaría con: "Que traduzcan mis libros al inglés". "Me encantaría que hicieran una adaptación, poder dedicarme a esto toda la vida; y a nivel personal, lo que descubre Maeve: Aprender a disfrutar las cosas pequeñas y entender que la felicidad está ahí".



Sin embargo, confiesa que no necesita completar una lista para encontrar la felicidad: "A mí me hace muy feliz, por ejemplo, pasear a mi perro, escuchar música —soy fan de Taylor Swift y Gracie Abrams—, estar con mi familia, sentarme en el sofá con un libro y leer, y que me dejen en paz, disfrutar del silencio". Continúa diciendo: "Leer me hace muy feliz. Creo que es una de esas cosas grandes, no pequeñas, que me hace muy feliz; al igual que escribir, por supuesto".

La escritora española reunió a un gran número de fanáticas durante su presentación en la FIL Lims 2024. | Fuente: Editorial Planeta

¿Como fue pasar de Wattpad al libro impreso?

Aunque ahora es una exitosa escritora, Inma Rubiales no olvida sus inicios en Wattpad, donde empezó a escribir a los 12 años. "Wattpad ha sido un escaparate para los autores como lo fue YouTube para los músicos", explica. "Creo que te permite mantener una relación muy estrecha con el autor. Eso resulta muy atractivo, sobre todo para el público joven, porque no ven al escritor como una figura lejana. Al contrario, lo ven como alguien que está a un mensaje de distancia".



La relación casi amical que mantiene con sus lectores, a pesar de no conocerlos en persona, le hace sentirse acompañada. "Cuando anuncio una novela nueva [en redes sociales], el post se llena de comentarios. La mayoría dicen cosas como: 'Qué orgullosa estoy de ti', porque, de alguna manera, ellos viven tus logros como si fueran suyos, porque te han visto crecer, dudar, soñar", comenta. A su vez, destaca: "Sé que todo es gracias a ellos y me gusta pensar que es un logro que hemos conseguido juntos".



De niña, soñaba con ser una sirena. Luego quiso ser cantante; y cuando descubrió que no era tan buena, empezó a escribir sobre gente que cantaba. "Soñé rápidamente con ser escritora, pero no era consciente de todo lo que implicaba". Admite que la transición de una audiencia en línea a la publicación impresa presentó varios retos que la obligaron a salir de su "caparazón". "Cuando publiqué mi primera novela a los 17 (Un amigo gratis), mi vida cambió", recuerda.



"Era una chica muy tímida, no me gustaba que la gente me mirara, me ponía nerviosa, tartamudeaba muchísimo, hasta que decidí dar el paso al frente", nos dice. Sin embargo, confiesa que sigue asistiendo a las firmas de sus libros pensando que nadie asistirá. "Recuerdo la primera firma que hice en España. Estaba segurísima de que no iba a ir nadie, que irían solo 20 personas. Cuando llegamos, había una cola de 400 personas", comenta.

Inma Rubiales visitó por primera vez Lima para presentar su última novela.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿Por qué la novela juvenil tiene tanto éxito?

Inma Rubiales se ha consolidado como una de las voces más prominentes en la literatura juvenil actual. La autora, apasionada por la literatura fantástica y admiradora de escritoras como Sarah J. Maas y Jennifer Armentrout, aprecia también los libros de Alina Not, Carolina Casado y Blue Jeans, además de los clásicos de Virginia Woolf. "Tengo la suerte de conocer en persona a algunos autores cuando voy a por sus libros. Todavía no pasa con Sarah J. Maas o Jennifer Armentrout, pero no pierdo la esperanza", confiesa.



Con una extensa colección de siete novelas publicadas hasta la fecha, Inma explica que, contrariamente a la percepción general, los jóvenes se interesan por "temas muy importantes", como la vida y la muerte, que explora en su última obra, Todos los lugares que mantuvimos en secreto. "Escribo para las personas que tienen miedo de morir sin haber hecho nada que merezca la pena", agrega.



Continúa diciendo: "Escribo para esa chica de 15 años que se ha sentido insegura con su cuerpo toda su vida, como Maeve, o para ese chico que siempre ha sido demasiado bueno para los demás, pero poco para sí mismo, como Connor. Escribo para toda esa gente, que de alguna manera, cuando abren el libro se ven reflejados en los personajes y piensan: 'No estoy solo, no soy un bicho raro, esto le pasa a más gente, y si este personaje ha podido seguir adelante, ¿por qué no puedo hacerlo yo?'".

¿En qué está trabajando Inma Rubiales?

Mirando hacia el futuro, Inma Rubiales mantiene un aire de misterio sobre sus próximos proyectos, pero asegura que está trabajando en nuevas historias que espera compartir pronto. "Estoy escribiendo", nos comenta. "Ya tengo título, ya tengo la idea en la cabeza. Venía en el avión a Perú terminando un capítulo", afirma con entusiasmo. Aunque no puede contarnos más por el momento, admite que su visita al Perú ha sido inspiradora. "Algún día, cuando anuncie la nueva novela, diré: 'Este capítulo lo escribí en Lima'".



Inma también nos comparte que, lejos de la imagen glamurosa de las escritoras en el cine, que viven "en un piso gigante en Manhattan", ella prefiere escribir en pijamas, "con un moño terriblemente hecho". "Tengo que escribir con música, sí o sí. Me hago una playlist para cada libro (...) Si estoy escuchando una canción que no pega con la escena, me bloqueo, no fluye. Cuando encuentro la canción, la pongo en bucle 35 veces y consigo terminar un capítulo", explica.



"Soy muy maniática, tengo que tener mi canción, tengo que estar en silencio y tengo que estar cómoda. Me gusta estar sentada en la cama, ya sea en trenes o en aviones, también escribo mucho ahí, pero siempre estoy más incómoda, sobre todo si hay alguien mirándome al lado. Me pasó con El arte de ser nosotros, que tuve que corregir la novela casi toda en trenes y aviones, y ponía la letra súper pequeña, porque el señor de al lado siempre estaba mirando y yo no quería que lea", agrega.



Sin embargo, reconoce: "Escribir es una de las cosas que más feliz me hace". Para los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos, Inma tiene un consejo claro: "Si quieres escribir, escribe". Explica que muchas veces nos preocupamos tanto por alcanzar la perfección que se nos olvida lo más importante: "Sentarnos y ponernos a escribir". Cierra esta entrevista con una frase que, aunque no recuerda dónde la escuchó, la acompaña siempre: "Es mucho mejor trabajar sobre un borrador mediocre que sobre una página en blanco".

La última novela de Inma Rubiales, 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto’, se encuentra disponible en las principales librerías a nivel nacional.Fuente: Editorial Planeta

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis