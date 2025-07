Elmer Huerta presenta su libro 'Todo en orden', un llamado a hablar de la muerte con naturalidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reconocido oncólogo y asesor médico de RPP, Elmer Huerta, presentó su reciente publicación, Todo en orden. A diferencia de un libro convencional, el especialista lo describe como un "cuaderno de trabajo" que invita a las personas a reflexionar y dejar por escrito sus deseos y asuntos importantes antes de partir.

"Todos, personalmente, vamos a pasar por esto. Y todos nuestros familiares -sobre todo si son ya mayores que nosotros- van a pasar por esto. La pregunta es, ¿Sabemos cómo actuar? ¿Sabemos cómo enfrentar el momento de la muerte? La mayor parte de la gente no", dijo en Ampliación de Noticias.

En esa línea, Todo en orden contiene secciones para que el lector anote aspectos que van desde cómo desea ser recordado y enterrado, hasta información práctica sobre números de cuentas bancarias, claves digitales, e incluso cartas personales dirigidas a sus seres queridos.

"No hay cosa más dolorosa que cuando la persona se va y no ha dejado las cosas en orden. No solamente no se van a encontrar los papeles importantes, sino que, no se ha hecho ni siquiera un testamento de bienes, la familia se va a sacar los ojos por lo poco o mucho que puede haber dejado esta persona", advirtió el médico.



El libro se va a presentar el domingo 20 de julio en la Feria del Libro (FIL Lima 2025).

Libro del doctor Elmer Huerta será presentado en la FIL Lima 2025

Huerta también se refirió acerca del tabú que todavía existe en la sociedad cuando se habla de la muerte. "Mucha gente me pregunta si hablar de esto es llamar a la mala suerte. No es así. Es prepararnos, como nos preparamos para otras etapas de la vida. No se trata de tener miedo, sino de ser conscientes", afirmó.

Este nuevo libro complementa su anterior publicación, El buen morir, pues -según dijo- es parte de un esfuerzo por promover una cultura de mayor apertura y preparación ante la muerte.

"Mi intención es que la gente piense diferente. Hablar de la muerte no hace que esta llegue antes, pero sí puede hacer que ese momento sea menos doloroso y más humano", remarcó.

La presentación oficial de Todo en orden se realizará este domingo 20 de julio a las 5:00 p.m. en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2025). El evento tendrá lugar en la Sala Blanca Varela y contará con la participación del conductor Carlos Galdós, quien acompañará a Huerta en este conversatorio.

