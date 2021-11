Miluska Benavides, Luis Francisco Palomino, J.J. Maldonado y Fiorella Moreno estarán presentes en una charla de la Feria Internacional del Libro de Tarma. | Fuente: Composición

La Feria Internacional del Libro de Tarma, también conocida como FIL Tarma, llegó a su tercera edición, con una serie de actividades presenciales y virtuales que se desarrollan del 18 al 30 de noviembre.

En este marco, se realizará una charla entre jóvenes escritores nacionales en torno al panorama actual de la literatura peruana, a los procesos creativos que abordan sus textos y las influencias que determinan sus maneras de escribir en el siglo XXI.

La mesa lleva por título “Narrativas emergentes: nuevas voces, nuevas furias” y estará conformada por los narradores Luis Francisco Palomino, Miluska Benavides, J.J. Maldonado y Fiorella Moreno. El evento será transmitido vía Facebook Live de la FIL Tarma el 26 de noviembre a las 7 p.m.

Los puntos específicos que pautearán la charla son la vigencia del cuento peruano contemporáneo, los procesos de escritura del cuento, la existencia o no preocupación por la gran novela en la última narrativa peruana y el futuro de la narrativa emergente en el Perú.

Voces emergentes en la literatura peruana

Sobre los participantes, vale destacar que Miluska Benavides es escritora, traductora y crítica literaria, y ha publicado el conjunto de cuentos "La caza espiritual", por el que fue reconocida como una de las mejores narradoras en español menores de 35 años por la revista británica Granta.

J.J. Maldonado es periodista y narrador, y tiene en su haber los libros de cuentos "Los Buguis", "Quien golpea primero golpea dos veces", "El demonio camuflado en el asfalto" y la novela "El amor es un perro que ruge desde los abismos".

Por su parte, Luis Francisco Palomino es autor de "Salim Vera. Biografía autorizada" y el cuentario "Nadie nos extrañará". Finalmente, Fiorella Moreno ha publicado el libro de cuentos "La vida de las marionetas" y es especialista en gestión cultural.

Las actividades presenciales de la FIL Tarma 2021 se realizan en la Plaza de Armas de la ciudad, frente a su catedral. Para la asistencia se pide el uso de doble mascarilla, alcohol o gel, y la distancia correspondiente entre las personas.

