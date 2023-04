Gustavo Rodríguez revela su visión optimista del Perú a través de su obra 'Cien cuyes'

Gustavo Rodríguez Vela (Lima, Perú; 2 de mayo de 1968) es un escritor y comunicador peruano, autor de varias novelas y libros de relatos. | Fuente: Facebook

El escritor peruano Gustavo Rodríguez, galardonado con el Premio Alfaguara de novela 2023 por su obra Cien Cuyes, inició hace unos días una gira por España y una de las cosas que le llamó la atención fue la percepción que el país europeo tiene sobre el Perú desde el punto de vista literario.

"La imagen que se tiene del Perú, específicamente de Lima, desde un punto de vista literario, está anclado en el pasado. Recuerdan mucho la Lima de Ribeyro, de Vargas Llosa, de cuando Lima era una ciudad de 2 millones de habitantes", dijo en Enfoque de los Sábados.

Precisamente su obra habla de una Lima totalmente distinta, que aborda las costumbres de la sociedad actual y la hostilidad hacia la gente mayor. Esto, además del título de su libro, llamó poderosamente atención de los periodistas españoles que pudieron conversar con él.

"Abrir un libro es como sumergirte en un viaje, y tú cuando viajas a un lugar no le dices a la gente '¿podrías hablar como se habla en mi tierra?'. No pues, tú te sumerges en otra cultura. Aquí cuando llegan libros editados en España leemos 'gilipollas' o 'capullo', nosotros lo aceptamos buenamente, aceptar un 'cuy' a cambio me parece justo", explicó.

Visión optimista del Perú

Gustavo Rodríguez se convirtió en el segundo peruano en ser galardonado con el Premio Alfaguara de Novela con Cien cuyes, que aborda de forma conmovedora, según el jurado, la longevidad de la sociedad actual y el trato hacia la gente mayor.

Su protagonista es Eufrasia Vela, quien presionada por sus necesidades económicas, tiene que sacar adelante a su hijo Nico; ella se convirtió en compañía imprescindible para algunos de estos ancianos, a los que cuida.

"En Cien cuyes se dan la mano la soledad y el encuentro, las diferencias de clase y la capacidad de empatizar por encima de ellas, la incertidumbre ante el futuro y la tercera edad, el final de la familia y la dependencia. Y por encima de todo ello planea la necesidad humana tan esencial de encontrarle un sentido a la vida", señala Alfaguara.

De esta manera, su novela pone el foco a los cuidadores de los adultos mayores, unos trabajadores que "en un país como el Perú o en el resto de América Latina, incluso en España, son invisibilizados por su característica racial.

"En el mundo entero el rostro del cuidado es femenino; en el caso de Latinoamérica y en España también, tiene un rostro mestizo que con mucho amor y mucha bondad trabaja en casas, es parte de la familia, pero con letras chiquitas en el contrato, creo que eso se respira en la novela", indica el autor sobre Eufrasia Vela, protagonista de la novela.

"Finalmente, dada su condición y su experiencia de vida, al contrastar con la vida de estos ancianos más acomodados y al haber un cariño mutuo entre ellos, creo yo que se da una visión optimista de cómo me gustaría que fuera el Perú", mencionó.

