Hay Festival Arequipa 2023: las actividades programadas para este jueves 9 de noviembre

El jueves 9 de noviembre iniciará la novena edición del Hay Festival Arequipa 2023. Serán 4 días, hasta el 12 de noviembre, de intensa actividad donde el público aún tendrá tiempo para escoger las actividades que más le interesan, entre una parrilla diversa y divertida con conversaciones de temáticas variadas entre gastronomía, ciencia, filosofía, música, política, periodismo, medio ambiente y muchísimo más.

Además, también hay actividades para los niños y niñas en el Hay Festivalito con un programa inspirado en el aprendizaje con divertidos talleres, así como los estudiantes universitarios con un programa gratuito destacado para ellos en el Hay Joven. Habrá más de 100 actividades con invitados de 15 países.

Los asistentes tendrán la oportunidad de ver, escuchar y conversar con personajes internacionales como Andrea Echeverri, Eduardo Sacheri, Lina Meruane, Guillermo Arriaga, Dolores Reyes, Gonçalo Tavares, Henry Marsh, Humberto de la Calle, Marta Peirano, Miguel Bonnefoy, Djamila Ribeiro, Luis García Montero, Marie Arana, Eley Williams, Sergio del Molino, Daniel Innerarity, Carlos Moreno, Natalia Beristain, Lola Shoneyin, entre otros, y nacionales como Jaime Saavedra, Carlos Yushimito, Gustavo Rodríguez, Juan Acevedo, L E N I N, Alonso Cueto, Silvia Vázquez Lavado, Rafael Dumett, Alejandra Ballón, Carmen McEvoy, Renato Cisneros, Wendy Ramos, Abelardo Sánchez-León y muchos más.

Programación de apertura del Hay Festival Arequipa 2023

10 a.m.

Taller de periodismo BBC Mundo

Con Alejandro Millán y Juan Carlos Pérez

Dos periodistas de uno de los medios más importantes y prestigiosos del mundo imparten este taller de periodismo digital dirigido a estudiantes universitarios. Alejandro Millán y Juan Carlos Pérez, integrantes del equipo de BBC Mundo, explican el modelo de trabajo en español de este servicio informativo británico con más de cien años de trayectoria, reconocido por su rigor y calidad informativa, detallando cómo difunden en esta era digital sus noticias y contenidos. Evento gratuito para la comunidad universitaria

Lugar: Universidad Continental, Auditorio

Sembradores del saber. La experiencia de la Editorial Pichoncito

Adriana Roca y Karina Villalba

Los libros informativos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de los niños al ayudarlos a comprender el mundo que les rodea y estimular su curiosidad innata. Desde 2018, la editorial Pichoncito (Perú) siembra en los niños el amor por los libros, las historias y la herencia cultural del Perú con libros, juguetes, experiencias y contenido audiovisual del más alto estándar de calidad. En la actualidad, han publicado más de 75 mil ejemplares de cerca de treinta títulos infantiles.

De la mano de los propulsores de este exitoso proyecto editorial, exploraremos el fascinante mundo de la creación de libros informativos infantiles y descubriremos cómo podemos inspirar a los niños a amar el conocimiento desde una edad temprana. La charla está dirigida a padres, educadores, bibliotecarios y cualquier persona interesada en fomentar el amor por la lectura y el conocimiento en los niños. Evento gratuito para la comunidad universitaria.

Lugar: Teatro Arequepay

4 p.m.

Cien cuyes. Con dignidad hacia el final de la vida

Gustavo Rodríguez en conversación con Patricia del Río

El autor peruano presenta Cien cuyes, la obra ganadora del prestigioso Premio Alfaguara de Novela 2023. Un relato en el que Gustavo Rodríguez combina con excelencia comedia y tragedia para tratar uno de los temas más sensibles de nuestra sociedad: la vejez y el consecuente deterioro físico y mental, a través de la mirada de Eufrasia, una protagonista que recorre la ciudad de Lima de un extremo a otro para cuidar a ancianos que dependen de su asistencia y le confían ciertas tareas que solo ella está dispuesta a realizar.

Precio: S/ 10

Lugar: UNSA (Paraninfo)

Tecnología y poder

Marta Peirano en conversación con Ricardo Grundy

Marta Peirano es autora de los libros El rival de Prometeo: Vidas de Autómatas Ilustres, El pequeño libro rojo del activista en la red, El enemigo conoce el sistema y Contra el futuro. Este último está pensado para enfrentar la crisis climática con herramientas de acción ciudadana que desafían lo que la autora llama “feudalismo climático”. F

Fundó las secciones de Cultura de ADN y eldiario.es, ha sido directora del proyecto Copyfight y cofundadora de los proyectos Hacks/Hackers Berlín y Cryptoparty Berlín. Su charla TED ¿Por qué me vigilan, si no soy nadie? tiene más de cuatro millones de visitas en YouTube. En este encuentro reflexionaremos con ella sobre la soberanía tecnológica, la democracia, el medioambiente y el porvenir. En conversación con Ricardo Grundy, director de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la UCSM. Evento gratuito para la comunidad universitaria.

Lugar: Universidad Católica de Santa María - Campus Umacollo

Explorar un territorio amenazado

Martín Ibarrola en conversación con Daniel Mitma

Martín Ibarrola (España) conversa sobre su libro de crónicas La selva herida, cuya génesis se remonta al viaje en el que acompañó al explorador vasco Miguel Gutiérrez en una expedición por Perú, Bolivia y Brasil. A lo largo de este periplo, Ibarrola documentó la multitud de personajes que conforman la vida cotidiana del Amazonas, desde una doctora en bioquímica que mide la contaminación de los ríos hasta las comunidades indígenas que luchan contra los lobbies, pasando por un grupo de mineros que sueñan con formar una banda de música.

El autor compartirá con el público estas historias y profundizará en los peligros a los que se enfrenta la selva de Madre de Dios. En conversación con Daniel Mitma. Evento gratuito para la comunidad universitaria

Lugar: Universidad Continental, Auditorio

Buscando el sentido de lo incomprensible

Laura Alcoba en conversación con Teresina Muñoz-Nájar

La aclamada autora de la Trilogía de la casa de los conejos presenta su última novela, una sobrecogedora historia basada en hechos reales. En A través del bosque, Laura Alcoba (Argentina-Francia) investiga el infanticidio cometido en 1984 por una mujer argentina exiliada en Francia, acercándonos a la mente de los supervivientes de esta tragedia más de 30 años después.

En esta charla, Alcoba hablará sobre el proceso de construcción de este relato y sobre las posibilidades de la literatura para dar sentido y conclusión a lo incomprensible. En conversación con Teresina Muñoz-Nájar. Evento gratuito para la comunidad universitaria.

Lugar: Teatro Arequepay

6 p.m.

Mujeres que informan

Christiane Félip Vidal, Emma Graham-Harrison y Paola Ugaz en conversación con Mabel Cáceres

Dos periodistas y una escritora que cubren realidades disímiles conversan sobre el oficio que las une. Christiane Félip Vidal (Francia) es la autora del libro Mujeres en conflictos, ganador de una mención especial del Premio Nacional de Literatura 2022, donde narra la vida personal y profesional de seis reporteras y fotorreporteras peruanas.

Emma Graham-Harrison (Reino Unido) es una galardonada reportera que trabaja como corresponsal internacional para los diarios The Observer y The Guardian. Ha cubierto conflictos en Zimbabue, Irak, Siria y, actualmente, Ucrania. Paola Ugaz tiene más de dos décadas de experiencia en el oficio periodístico y es autora y coautora de libros como Punche Perú y Mitad monjes, mitad soldados, este último sobre el caso Sodalicio.

Precio: S/ 10

Lugar: UNSA (Paraninfo)

Viajar por la vida

Sabrina Duque en conversación con Jorge Jaime Valdez

La periodista, cronista y traductora Sabrina Duque (Ecuador) ha vivido y escrito en Portugal, Brasil, Nicaragua y, actualmente, Estados Unidos. Ha colaborado con múltiples medios a ambos lados del Atlántico. Fue finalista del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2015 con su texto Vasco Pimentel, el oidor.

En 2018 ganó la Beca Michael Jacobs de crónica viajera, otorgada por la Fundación Gabo, el Hay Festival y la Michael Jacobs Foundation for Travel Writing. Su más reciente libro, Necesito saber hoy de tu vida, recopila nueve perfiles de personajes vinculados a Portugal y Brasil, transitando temas que van de la lobotomía al fútbol, del cuidado infantil al cine, de la prisión a la música, de la comida a la poesía. In conversation with Jorge Jaime Valdez. Evento gratuito para la comunidad universitaria

Lugar: Universidad Continental, Auditorio

El amor en los tiempos de Tinder

Marta Jiménez Serrano en conversación con Willard Díaz

Marta Jiménez Serrano (España) es licenciada en Filología Hispánica y realizó una maestría en Estudios Literarios. Autora de un poemario, una novela y un libro de relatos, ha colaborado en diversas revistas literarias e imparte talleres de escritura creativa. Su último libro, No todo el mundo (2023), es una colección de cuentos que ofrece una visión caleidoscópica, agridulce y divertida del amor en la actualidad. Evento gratuito para la comunidad universitaria

Lugar: Universidad Católica Santa María - Instituto Confucio

7 p.m.

Teatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

Andrea Echeverri en conversación con Salvador del Solar

Una charla con la gran rockera latinoamericana Andrea Echeverri (Colombia), donde la polifacética artista conversa con Salvador del Solar de música, arte, feminismos y de una carrera musical íntimamente ligada a la historia reciente del rock en español. .

Precio: S/ 10

8 p.m.

Amistad y revolución

Eduardo Sacheri en conversación con Renato Cisneros

Eduardo Sacheri (Argentina), ganador del Premio Alfaguara de Novela 2016 por La noche de la Usina, es escritor, historiador y profesor universitario y de secundaria. Se hizo muy conocido por su novela La pregunta de sus ojos (2005), en la que se basó la película de Juan José Campanella El secreto de sus ojos (con guion de Sacheri y Campanella), ganadora del OIscar a la mejor película extranjera en 2010. En conversación con Renato Cisneros, Sacheri presentará su más reciente título, Nosotros dos en la tormenta, una historia ambientada en 1975, en el contexto de una Argentina convulsa y violenta, sobre la amistad entre dos amigos involucrados en actividades revolucionarias.

Lugar: UNSA (Paraninfo)