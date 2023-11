Escritor español Luis Mateo Díez fue galardonado con el Premio Cervantes 2023

El escritor español Luis Mateo Díez ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2023, el más prestigioso reconocimiento en el mundo de las letras en español. Este galardón, dotado con 125.000 euros, fue anunciado por el ministro español de Cultura en funciones, Miquel Iceta, en una rueda de prensa en Madrid.

El jurado destacó a Díez, nacido en Villablino en 1942, como uno de los "grandes narradores de la lengua castellana", elogiando su herencia del espíritu cervantino y su capacidad para crear mundos imaginarios.

"El premio es de mis lectores, el destino y el reto con el que yo escribo está en mis lectores, que son cómplices. Y creo que, si me han dado el Cervantes, es gracias a ellos y gracias a mis editores", declaró el escritor. "He vivido encontrando el cariño y la generosidad de la gente que ha apostado por mí. Estoy más contento que si me hubiera tocado la lotería".

Luis Mateo Díez afirmó que nunca tuvo que enfrentar la falta de reconocimiento y apoyo en su vida. Según él, siempre fue alguien a quien la gente quería mucho, como un niño cariñoso. Además, destacó que grandes editores no solo lo "descubrieron", sino que también lo "apreciaron", lo que le dio una gran seguridad para hacer lo que quería en el ámbito de la creación.



¿Por qué ganó el premio Cervantes?

Según el jurado, Díez posee una prosa y sagacidad singulares que sorprenden y ofrecen constantes desafíos, trascendiendo el ámbito de la fantasía. En sus obras, se destacan la maestría y el dominio del lenguaje, fusionando lo culto y lo popular, con el humor como un resorte para explicar lo que acontece y una perspectiva que permite comprender la complejidad de la condición humana.

El ministro Iceta compartió la noticia con el laureado, quien respondió "con alegría y agradecimiento, como es lógico". El Premio Cervantes, que el año pasado recayó en el poeta venezolano Rafael Cadenas, es un importante reconocimiento a la contribución literaria en lengua castellana.

El jurado estuvo compuesto por destacadas personalidades, incluyendo a los dos últimos ganadores del Premio Cervantes, Rafael Cadenas y la uruguaya Cristina Peri Rossi, así como el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.

Este galardón se entrega anualmente el 23 de abril, día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en una ceremonia que tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, la localidad natal del autor de Don Quijote de la Mancha. La ceremonia está presidida por los reyes de España.