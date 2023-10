Mario Vargas Llosa anuncia su retiro: ¿cómo reaccionaron las voces del mundo literario?

El miércoles, una noticia alborotó a los amantes de las letras. El renombrado escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ha decidido retirarse. Las reacciones en el mundo literario no se hicieron esperar.

Le dedico mi silencio, la próxima novela de Vargas Llosa, llegará a las librerías el 26 de octubre. Además, el autor está trabajando en un ensayo que marcará su despedida de la escritura, según declaró en el comunicado de EFE. "Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré".

¿Cuáles fueron las reacciones?

Sin embargo, no todos han tomado al pie de la letra esta noticia. Domingo de Ramos, poeta del grupo Kloaka, expresó su escepticismo ante el retiro del autor de Pantaleón y las visitadoras. Afirmó: "El escribir es una actitud ante la vida y él [Vargas Llosa] es un animal de escritura".

Enrique Sánchez Hernani, periodista y poeta, compartió la misma perspectiva, en declaraciones para al Diario Oficial El Peruano. "No creo que sea una treta publicitaria. A estas alturas, no la necesita. Pero hay que esperar que lo diga él mismo, y que no sea solo un trascendido".

Hernani recordó las numerosas ocasiones en las que Vargas Llosa manifestó su intención de escribir hasta el final de sus días, pero también consideró que este anuncio de retiro podría ser una forma de autocrítica, indicando que el autor ya no se siente capaz de mantener el mismo nivel de imaginación que en sus obras anteriores.

Otra voz incrédula en este asunto fue la del ensayista y periodista argentino Nicolás Mavrakis, quien mencionó ejemplos de escritores que anunciaron su retiro y luego volvieron a publicar. "Michel Houellebecq hizo lo mismo en su última novela y menos de un año después volvió a publicar un libro", señaló. También recordó que Philip Roth cumplió su anuncio de retiro, añadiendo que, en cualquier caso, sería una pena si Vargas Llosa se retira de la literatura.

Datos de interés

El primer borrador del libro L e dedico mi silencio se completó el 27 de abril

se completó el 27 de abril Se anunció que esta obra estaría dedicada a su exesposa Patricia Llosa

Después de esta novela, se publicará un ensayo sobre Jean Paul Sartre

La novela Le dedico mi silencio se lanzará el 23 de octubre

Le dedico mi silencio, lo último de MVLL

El renombrado Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, está listo para lanzar su esperada novela, Le dedico mi silencio, que según el autor, será su última obra de ficción. En este caso, el flamante miembro de la Academia Francesa se sumerge en una "utopía cultural" a través de la música peruana.

"El vals, nacido en los callejones de Lima, unió al Perú. Aquí cuento esa historia, y a través de ella expreso un amor secreto que me ha acompañado toda mi vida: mi profundo cariño por la música criolla y, en particular, por el vals de mi país", afirmó el escritor de 87 años.

La novela está ambientada a principios de la década de 1990, en el apogeo de los ataques terroristas de Sendero Luminoso, en un Perú azotado por la violencia.