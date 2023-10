Mario Vargas Llosa: "Seguiré escribiendo hasta el último día de mi vida"

Mario Vargas Llosa, el laureado Premio Nobel de Literatura, reveló que, a pesar de la próxima publicación de su última obra, Le dedico mi silencio, continuará su pasión por la escritura hasta su último aliento. En una entrevista con motivo de su vigésima novela, el autor peruano de 87 años expresó su deseo de "morir en medio de una palabra que se quedó sin terminar".

Su última novela, publicada por la editorial Alfaguara, se lanzará simultáneamente en todos los países hispanohablantes. La obra narra la historia de un hombre que soñó con un Perú unido por la música y que enloqueció en su búsqueda de escribir un libro perfecto que capturara esta visión.

Vargas Llosa explicó su decisión de que esta sea su última novela debido al tiempo que le lleva escribir una obra, de tres a cuatro años, y su realismo al no aspirar a vivir tanto. A pesar de esto, el autor adelantó que ya trabaja en un ensayo sobre Sartre, una figura que tuvo gran influencia en su juventud.

"Y, aunque me crea un Matusalén, no aspiro a vivir tanto. Así que he terminado esta historia, a la que le tengo mucho cariño, pero seguiré escribiendo hasta el último día de mi vida", comenta. "Eso sería mi ideal: morir en medio de una palabra que se quedó sin terminar (...) Me parece que voy a cumplir aquello de quedarme con un lapicero en la mano".

Un Perú unido por la literatura

El aclamado escritor se enorgullece de su última novela por su énfasis en la música como parte esencial de la cultura peruana. El autor espera que su obra inspire a los peruanos y les haga redescubrir la grandeza de su país a través del arte y la cultura, logrando lo que la política no ha podido: unir a las personas de diferentes estratos sociales bajo una misma expresión cultural.

Le molesta la chismografía

Sobre su privacidad, Mario Vargas Llosa reconoce que le molesta "que la chismografía se haya apoderado" de una parte de su vida, pero dice que no le preocupa ni le ofende: "Lo importante para mí serán siempre las novelas y los ensayos, la cultura y las ideas liberales que llevo años defendiendo".

Asimismo, compartió sus pensamientos sobre la literatura y su vocación, afirmando que la literatura es una vocación que, si uno no sigue, puede llevar a la frustración. "La gente más infeliz que he conocido es gente que no hacía lo que le gustaba", sostiene.

La "absurda" cultura de la cancelación

Mario Vargas Llosa también habla de la "absurda" cultura de la cancelación, que considera "un grave atentado a la libertad de expresión y de pensamiento". "Hemos visto a muchos escritores, ensayistas y expositores en general impedidos de expresarse en lugares a los que habían sido invitados porque sostenían opiniones que la verdad única juzgaba inaceptables".