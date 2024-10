Santiago Roncagliolo regresa con 'El accidente', un thriller oscuro y psicológico

La obra, que será presentada el 11 de octubre en la Librería El Virrey, sigue a Maritza Fontana, una exitosa madre y abogada, cuya vida aparentemente perfecta se derrumba tras un trágico accidente que envuelve a su hija.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Santiago Roncagliolo, uno de los autores más influyentes de la narrativa contemporánea en Latinoamérica, ha vuelto a Perú con su nueva novela, El accidente. Este thriller psicológico promete desentrañar los secretos más oscuros de la alta sociedad, sumergiendo al lector en una vertiginosa espiral de suspenso y tensión.

En Ampliación de Noticias, Roncagliolo profundizó sobre la historia: “Es una radiografía de cómo las mafias van reemplazando al Estado, porque no le creemos al Estado”. La novela, ambientada en la Lima actual, evidencia este quiebre en el sistema, donde las instituciones fallan y las soluciones se buscan en lugares oscuros y peligrosos.

Santiago Roncagliolo presenta 'El accidentel'. | Fuente: Seix Barral

¿De qué trata El accidente?

La obra, originalmente concebida como un podcast para la actriz mexicana Vanessa Bauche, evolucionó hasta convertirse en novela, debido a su relevancia y actualidad. Roncagliolo reconoció en RPP que “la historia es más actual ahora de lo que era hace unos años. Por eso era un buen momento para publicarla como libro”.

"Es la historia de Maritza, una mujer cuya hija está amenazada. Ha tenido un accidente, hay un tipo muy siniestro alrededor, pero sabe que no puede acudir a la policía porque es más peligrosa que el acosador", explicó. Además, el autor subraya cómo en este universo, las mafias van reemplazando al Estado, una situación que refleja la desconfianza hacia las instituciones en muchos países latinoamericanos. “La línea entre la gente con dinero y el crimen organizado es muy tenue”, añadió.

Narrada desde la cárcel por la propia Maritza, El accidente nos lleva a través de la descomposición de una familia que parecía intocable. La novela no solo explora el suspenso alrededor de la desaparición de su hija Patricia, sino también una reflexión sobre los oscuros secretos que acechan a la élite social.

De lo íntimo a lo universal

Uno de los aspectos más llamativos de la novela es la perspectiva íntima desde la que está narrada. Roncagliolo explicó que Maritza narra su caída en desgracia desde la cárcel, lo que permite al lector conectarse de manera directa con sus emociones y experiencias. “El libro tiene una gran intimidad, sientes que estás metiéndote en la vida de Maritza, que te está contando su historia en un locutorio de la cárcel, donde nadie más los escucha”, explicó el autor.

Roncagliolo, quien anteriormente ha escrito personajes tan diversos como un inquisidor del siglo XVII, un abusador de menores y un terrorista, confesó que darle voz a una mujer le resultó "más cercano". "Quizás crecí en una sociedad muy misógina y machista, y creo que eso también nos perjudica a los hombres, obliga a los hombres a hacer cosas y a ser personas que no desean. Por eso, no me sentía tan diferente de esta mujer que siente la necesidad de pelear en un mundo de hombres".

El libro también explora la fragilidad de las relaciones familiares, en particular el distanciamiento entre padres e hijos. Roncagliolo reflexiona sobre cómo los adolescentes suelen construir “una vida secreta” que los padres desconocen. “Todos los que somos padres de adolescentes sabemos que nuestros hijos tienen una vida secreta a la que no accedemos”, señaló el autor.

Presentación: El accidente, de Santiago Roncagliolo

11 de octubre, 7 p.m.

Librería El Rey (Av. Bolognesi 510, Miraflores)

Participan: Santiago Roncagliolo, Urpi Gibbons y Hernán Migoya

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis