“Quiero que me recuerden por mis errores, ahí está mi historia”: 'Cachuca' narra su vida entre la cárcel, el amor y la música en nuevo libro

En medio de su lucha contra el cáncer, el recordado vocalista de Los Mojarras presenta su libro en la FIL Lima 2025.

Hernán Condori, conocido como ‘Cachuca’, líder de la banda Los Mojarras, presentará su libro Diario Cataléptico. Entre París y La Parada, un testimonio visceral que recorre su vida entre el arte, la calle, la cárcel, el amor, la enfermedad y la muerte.

“Empecé a escribir en París”, contó al programa En Escena, en RPP. “Fueron anécdotas e historias que se volvieron un diario. Desde estar en una comisaría por cantar canciones subversivas, hasta terminar preso en El Sexto. Escribía mientras me reprimían”, recuerda el músico, que tenía apenas entre 17 y 18 años cuando fue encarcelado por sus letras.

En su obra, 'Cachuca' mezcla episodios de lucha política con pasajes profundamente personales: su primer amor en El Agustino, cuando bailaba como John Travolta para conquistarla, su encarcelamiento durante protestas estudiantiles, y la vez que contrajo tuberculosis en prisión luego de ser golpeado brutalmente. “Me malograron la cintura a palazos”, dice.

Pero quizás el momento más estremecedor de su testimonio, en medio de su lucha contra el cáncer, fue cuando reveló que fue declarado muerto en dos ocasiones cuando fue la pandemia. “La primera vez me llevaban a la morgue y reaccioné. La segunda fue con electrochoque. Me decían que no podía cantar ni caminar, y hoy estoy de gira de despedida. Quiero irme con decencia”, asegura.

El líder de Los Mojarras también reflexiona sobre la identidad peruana y la discriminación que sufrió como músico mestizo. “Vivimos en un país que se negaba a sí mismo. Creíamos que ser cholo, chino o negro era malo. Pero yo he usado el rock como palanca para sanar. Cantar Triciclo Perú o La Sarita es rearmar la autoestima”, afirma con convicción.

Finalmente, 'Cachuca' espera que su libro lo muestre más allá del escenario: “He cometido muchos errores. Quiero que me recuerden por eso, porque ahí está mi esencia, mi rebeldía, mi historia, mi cólera, mi amor, mi frustración, mis triunfos”.