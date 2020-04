Stephen King y John Grisham presentarán sus libros a través de las redes sociales. | Fuente: Penguin Random House

La pandemia ha traído la oportunidad de que más artistas y escritores se suman a las redes sociales para tener un contacto más cercano con sus fans. Es el caso de los populares autores Stephen King y John Grisham quienes, este miércoles 29 de abril, realizarán un evento en línea para presentar sus nuevos libros.

"If It Bleeds" y "Camino Winds" son los nuevos títulos del maestro del terror y el experto en del thriller legal, respectivamente. Si bien la charla online será gratuito, ambos esperan que los asistentes hagan una donación a Binc, la fundación de caridad de la industria del libro.

Así, Stephen King presentará un nuevo recopilatorio de cuatro relatos cortos: "Mr. Harrigan’s Phone", "The Life of Chuck", "Rat" e "If It Bleeds". "Cada una de las cuales llevará a los lectores a lugares intrigantes y aterradores", dice la sinopsis.

Por su parte, el reconocido escritor Kent Follet ("Los pilares de la Tierra") es el encargado de introducir la nueva obra de John Grisham: "Con 'Camino Winds' ofrece un escape perfecto. Bienvenido de nuevo a Camino Island donde cualquier cosa puede suceder, incluso un asesinato en medio de un huracán, que podría ser el crimen perfecto".

El evento (puede entrar a este link) se transmitirá por el canal de YouTube de King, este miércoles 29 de abril a las 6 p.m. El link también de compartirá en las redes de MeGustaLeerPerú, una actividad más de Penguin Random House y su campaña #YoMeQuedoEnCasaLeyendo.

LAS RECOMENDACIONES DE KING

Por otro lado, el maestro del terror -creador de novelas como "El resplandor", "It" y "Cementerio de mascotas"- compartió por Twitter una lista con las películas y series que recomienda para ver durante cuarentena en Netflix.

Sus sugerencias son de lo más variadas a incluyen desde ficciones españolas como la popular "La casa de papel" hasta "Black Summer", una nueva mirada del género zombie.