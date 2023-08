Inauguración del Festival de Cine de Lima 2023, teatro y más: agenda cultural para la segunda semana de agosto

La segunda semana de agosto 2023 viene cargada de novedades. En la agenda cultural programada para estos días destacan estrenos de películas, conciertos, talleres, entre otras actividades, como la inauguración del Festival de Cine de Lima 2023, que pueden realizarse junto a familiares y amigos. La oferta es variada para los interesados.

Teatro

Humo en la Neblina

Es una obra inspirada en el escritor Sebastián Salazar Bondy, sobre su visión de Lima, del país, del mundo y de la vida. Un espejo de lo que fue nuestra sociedad en los años 60, pero que es una crítica vigente a la sociedad actual. Entradas a la venta en Joinnus.

Día: desde el viernes 4 de agosto a las 8 de la noche con temporada de viernes y sábados a las 8 p.m. y domingos 7 p.m.

Lugar: Asociación Cultural Campo Abierto

Suerte que está por venir

La historia comienza cuando Luis vuelve de un viaje más de trabajo con una decisión tomada: quiere divorciarse. Paula, su aún esposa, está convencida de que sus problemas conyugales son producto de la mala suerte. Julieta, la hija de ambos, intenta desde la razón y la superstición pegar las piezas que han desunido a la que alguna vez fue un modelo de familia perfecta. Entradas a la venta en Joinnus.

Día: desde este sábado 5 hasta el 27 de agosto, sábados y domingos a las 7 p.m.

Lugar: el Club de Teatro de Lima (Av. 28 de julio 183, Miraflores)

Festival de Cine de Lima 2023

La muralla verde

En el marco de la celebración por los 100 años de Armando Robles Godoy, el 27 Festival de Cine de Lima PUCP ha escogido la película La muralla verde para dar inicio a este evento que año tras año reúne lo mejor del mundo cinematográfico en nuestra capital. El filme será proyectado en la noche de inauguración del festival.

Día: jueves 10 de agosto / viernes 11 de agosto de manera gratuita, en el Centro Cultural PUCP, Sala Azul a las 11 a.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional

Homenaje a la trayectoria de Lita Stantic

En esta edición, la ceremonia para homenajear a Stantic estará acompañada de la proyección de tres de sus producciones cinematográficas: “La ciénaga” (2001), “Yo, la peor de todas” (1990) y “Errante, la conquista del hogar” (2022). Ingreso libre por orden de llegada.

Día: sábado 12 de agosto a las 5: 00 pm

Lugar: la Sala NOS 2 de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También será transmitido en vivo por la cuenta de Youtube del festival.





Cine

The Omen (La Profecía)

Día: miércoles 09 de agosto a las 7 p.m.

Lugar: Auditorio de Pueblo Libre del Británico.

Para mayores de 16 años

Village of Damned (El pueblo de los malditos)

Día: jueves 10 de agosto a las 7 p.m.

Lugar: Auditorio de San Borja del Británico.

Para mayores de 16 años

Cartelera

Como todos los jueves, la cartelera se renueva para todos los gustos:

- Locas en apuros

- El sacramento del diablo

- El demonio entre nosotros

- Libres

- Emergencia en el vuelo FJ2240

- Invasión final

Concierto

Cool Jazz Trío

Recorrido por el sonido “cool jazz” y la costa oeste que caracteriza este estilo de hacer música. Canciones como “Cry Me A River”, “I Should Care”, “No Moon At All” son algunos de los títulos que este grupo rinde homenaje al estilo de Julie London con la voz de Rozz Olson. Acompañan Diego Salvador en la guitarra y Karl Schroth en el contrabajo.

Día: miércoles 9 de agosto a las 8 p.m.

Lugar: BTH Hotel Boutique Concept, El Hotel de la Moda