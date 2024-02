Concierto de Martin Garrix, stand-up comedy y más actividades en la agenda cultural para este fin de semana

Teatro

Ropa íntima

La obra está ambientada en 1905 en Nueva York y cuenta la historia de Esther, una costurera afroamericana que busca ser dueña de un salón de belleza y conseguir a un hombre en su vida, pero todo cambió cuando recibe una carta. Su autor es George, quien trabaja en el proyecto del Canal de Panamá. Ambos inician un noviazgo epistolar, pero al final Esther descubrirá que no es todo es lo que parece.

Cuándo: viernes 1 y sábado 2 marzo a las 4:00 p.m.

Dónde: Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 2160, Jesús María)

Split

Desde las agudas y elegantes investigaciones coreográficas de Lucy Guerin, Split refleja los dilemas de negociar consigo mismo y con otros en un mundo de presiones crecientes y recursos reducidos. La coreógrafa describe este espectáculo como una oportunidad para sumergirse en los elementos puros de la coreografía: tiempo, espacio, estructura y el movimiento del cuerpo humano.

Cuándo: viernes 1 y sábado 2 marzo

Dónde: Teatro de la Universidad Pacífico

La copa del humor

Luego de los shows en Ica, Trujillo, Cusco, Arequipa y Lima, serán 5 los comediantes seleccionados para competir por el título del campeón o campeona nacional de stand-up comedy. El jurado, compuesto por Mateo Garrido Lecca, Norka Gaspar, Carolina Silva Santisteban, Max Santiváñez y Job Mansilla, elegirán a sus dos favoritos y será el público el que elija al ganador o ganadora. ¿Quién se llevará la copa y el cheque de los S/1000? ¿Quién será el próximo campeón

Cuándo: jueves 29 de febrero a las 8 p.m.

Dónde: Nuevo Teatro Julieta - Pasaje Porta 132, Miraflores

La poción de la verdad

Esta hilarante comedia se centra en Berta, una joven estudiante, quien está embarazada de Manuel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer, si decírselo o no, cuál será su reacción, ¿estará dispuesto a tener un hijo suyo? Con Jesús Neyra, Andrea Luna, Fabiola Vargas, Pedro Olórtegui y Bernardo Scerpella. Las entradas se pueden adquirir en Joinnus o en la boletería del teatro el mismo día de la función. Entrada general 45 soles.

Cuándo: va hasta el 3 de marzo, de jueves a domingo (jueves a sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 7:00 p.m.)

Dónde: Teatro Lucía (C. Bellavista 512, Miraflores)

Conciertos

Los Mirlos

Como parte de la clausura de la Temporada Alta 2024, Los Mirlos y Flora Masato ofrecerán un concierto.

Cuándo: sábado 2 de marzo a las 8 p.m.

Dónde: Patio de la Alianza Francesa de Miraflores (Av. Arequipa 4595, Miraflores)

Qhapaq-Ñan Battles - Batallas Escritas - 2ra Edición

Después de la exitosa primera edición, esta temporada promete sorprender con los nuevos enfrentamientos que van a darse y así reavivar las llamas de la guerra lírica y colocar una vez más la escena peruana en la vanguardia del circuito escrito

Cuándo: domingo 3 de marzo

Dónde: Mi Tercer Lugar (Jr. Carabaya 618 – Centro de Lima)

Chachi Luján

Durante el espectáculo escucharemos las canciones más emblemáticas de las diferentes etapas de la carrera de Chachi, además de contar con temas sorpresa y la presencia en el escenario de músicos como: Nina Mutal, Lucho Núñez, Adalí Montero, César Bustamante (Frágil) y otros que serán una sorpresa. También este show será el concierto debut de la banda III SFERA, la cual es apoyada y promovida por el mismo Chachi.

Cuándo: jueves 29 de febrero a las 8:30 p.m.

Dónde: Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226 – Miraflores)

Martin Garrix

Después dos años, Martin Garrix vuelve a nuestro país como parte de su visita a Sudamérica. A lo largo de su corta carrera, Martin Garrix ha creado éxitos en solitario y también con grandes artistas de renombre como Ed Sheeran, Dua Lipa, Tiesto, Usher y U2.

Cuándo: viernes 01 de marzo a las 6:00 p.m.

Dónde: Multiespacio Costa 21 - Costa Verde - San Miguel





Exposiciones

Arte en las celebraciones centenarias del Perú, 1921 – 1924

El proyecto reflexiona en torno a las actividades artísticas emprendidas en la primera mitad de la década de 1920 en el marco de las festividades por el centenario de la fundación de la República. En la exposición se reúnen obras, imágenes y documentos, algunos inéditos, producidos por artistas e intelectuales vinculados a la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy ENSABAP. La muestra desarrolla cinco estaciones o ejes temáticos. El ingreso es libre.

Cuándo: hasta el 9 de marzo de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m.

Dónde: Jr. Huallaga 402 – 426, Centro Histórico de Lima

