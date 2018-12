Aczino, actual campeón mundial de la Batalla de los Gallos, criticó la elección de Duki como jurado del certamen. | Fuente: Composición

Por César Geldres

Enviado especial a Argentina

El rapero mexicano Aczino, quien es el actual campeón mundial de la Batalla de los Gallos, habló en la previa de su participación en la Final Internacional del certamen en Argentina, que se realizará este domingo 9 de diciembre.



El reconocido improvisador no cree que debieron llamar al artista de trap argentino Duki como jurado de la Batalla de los Gallos 2018. Sin embargo, reconoce la importancia de su trabajo en la escena musical.

"No me importa quién sea el jurado. Yo rapeo lo mejor que puedo para que hasta la mamá de con quien estoy compitiendo vote por mí. Pero me parece que no era necesario ese llamado [de Duki], pudo haber otro", dijo Aczino en rueda de prensa con medios peruanos donde también estaba RPP Noticias.

Duki desarrolló una carrera como rapero callejero desde 2010 hasta 2017, y este año se dedicó de lleno a la música trap, convirtiéndose en uno de los artistas más reconocidos de Latinoamérica.

"Funcionó el producto auténtico, desde el underground hasta ahora que está en todos lados. Es un orgullo para el freestyle que haya pasado eso con él [Duki], pero cómo juez [de la Batalla de los Gallos 2018], no me parece buena idea", agregó el rapero mexicano.

Aczino también habló del representante peruano Jaze, quien también competirá este 9 de diciembre en la Batalla de los Gallos 2018.

“A Jaze lo conocí hace un año y pensé que era el típico niño que da la sorpresa un día y listo, pero no. Ganó las competencias nacionales y estás aquí, para mí sería un honor competir contra él”, finalizó.



¿QUÉ ES LA BATALLA DE LOS GALLOS?

Red Bull Batalla de los Gallos es una competencia de rap improvisado que desde el año 2005 provee una plataforma para el desarrollo de los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana.

En los últimos años, se ha convertido en el evento internacional de batallas de improvisación más relevante que une a los países de Latinoamérica y España.

Las raíces de esta escena encuentran una profunda conexión tanto en el hip hop como en el estilo de improvisación de los trovadores