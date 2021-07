La Comic-Con es el evento 'friki' por excelencia a nivel mundial. | Fuente: Difusión

Debido a la pandemia, la Comic-Con del año pasado tuvo que ser de manera virtual (no presencial) y la de este 2021 tendrá el mismo formato. Se esperaba la presencia de Marvel Studios y DC Films para que presenten sus nuevos proyectos, pero esto no se dará.

Y es que este miércoles el portal Deadline reporta que tanto Marvel Studios como DC Films han declinado en su participación en la Comic-Con 2021, la cual se llevará a cabo del 23 al 25 de julio.

El citado medio indica, además, que aún no se confirma si es que Sony tendrá presencia en la Comic-Con. Hay que tener en cuenta que la productora tiene derechos de personajes de Marvel para cintas como "Spider-Man: No way home", "Morbius" y "Venom: Let there be carnage".

La Comic-Con y la ausencia de DC Films y Marvel Studios

En la Comic-Con de 2019 se confirmó a Natalie Portman en "Thor: Love and Thunder". | Fuente: Difusión

Por ejemplo, la última participación en este evento de parte de la casa de Batman, Superman y Mujer Maravilla se dio en 2018. Con de Gal Gadot y la directora Patty Jenkins, se ofreció un primer vistazo de la película "Wonder Woman 1984".

Es más, en DC ya tienen una celebración por separado: DC Fandome. La misma tuvo su primera edición de manera virtual en 2020 y se lanzó el primer tráiler de "The Batman" y la "Liga de la Justicia de Zack Snyder", además de avances de otros proyectos como "Black Adam", "The Flash" y "The Suicide Squad".

Por su parte, en Marvel Studios tienen el Disney Investor Day. El último se dio en diciembre del año pasado y se confirmaron planes como "Secret Invasion", "Moon Knight", "Armor Wars", "Ant-Man and the Wasp: Quantunmania" y más.

Lo que sí está confirmado es que en la Comic-Con de manera virtual, Warner Bros. tenga participación con un panel de DC's Legends of Tomorrow.

Además, hay que tener en cuenta que este evento tendrá una 'Special Edition' del 26 al 28 de noviembre de 2021.

