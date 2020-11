El divulgador científico Miguel Pita se refirió a cómo la pandemia de COVID-19 ha marcado la pauta en la vida cotidiana de la humanidad. | Fuente: Hay Festival/Juan Manuel Martinez Arrospide | Fotógrafo: Juan Manuel Martinez Arrospide

Este año, la COVID-19 ha afectado duramente a la humanidad por su facilidad de propagación, pero han pasado 100 años desde que sucedió una pandemia de un tipo tan singular e implacable. ¿Todos los virus son capaces de provocar una crisis de salud? Miguel Pita, doctor en Genética y Biología Celular, sostuvo una conversación al respecto en el marco del Hay Festival Arequipa 2020.



Durante la charla, el divulgador científico explica por qué este evento no se da continuamente a lo largo de los siglos. “Cuando el virus es como el coronavirus, que es capaz de infectar a la gente de forma silenciosa, entonces pasa lo de la pandemia”, expone el autor de “Un día en la vida de un virus”.

“Cuando son muy contagiosos, acceden a muchas personas. Y cuando son muy agresivos enseguida las hacen sentir mal (…). Esos últimos virus tienden a ser menos contagiosos, porque si me pongo malísimo ya no salgo a la calle y tomo precauciones, no me encuentro a nadie”, agrega.

En el caso del nuevo coronavirus, somos testigos de un mal que tiene la capacidad de expandirse rápidamente por el mundo, porque no es tan agresivo y cuenta con la presencia de pacientes asintomáticos. Estos últimos son quienes trasladan la enfermedad sin realmente conocer su estado de infectados y, por ello, el aislamiento social fue la solución definitiva para evitar los contagios.

"Cuando el virus es capaz de infectar a la gente de forma silenciosa, entonces pasa lo de la pandemia", explicó Miguel Pita en el Hay Festival Arequipa 2020. | Fuente: AFP

UN JUEGO DE AZAR

“La dinámica de los virus es compleja, por eso no tantas veces vemos pandemias. Se tienen que dar esas circunstancias para que un virus se propague tan bien”, expresa. Según detalla Miguel Pita, la situación ideal para el origen de una pandemia en el mundo depende del azar y otras características que actualmente forman parte de la sociedad moderna.

“En el origen de un virus, hay una parte de azar y de características y factores que nos hacen más proclives a desencadenarlos. Siempre surge de un virus anterior, en otra especie cercana (animal) porque un virus de plantas nunca va a modificarse para saltar al humano. Se modifica por azar y eso lo hace capaz de ingresar a un tipo de célula humana”, añade durante su presentación en el Hay Festival Arequipa 2020.

El autor de “Un día en la vida de un virus” y “El ADN dictador: Lo que la genética decide por ti” considera que la suma de estos eventos azarosos puede aumentar las probabilidades de una propagación rápida del virus. Por otro lado, las nuevas formas de vida distan mucho de las características de los siglos pasados que han sufrido pandemias.

“La superpoblación aumenta la posibilidad del contacto con especies salvajes. También vivimos en un mundo ultra comunicado, estamos un poco más parados para frenar el efecto del contagio que tiene la globalización, la falta de higiene (…) El origen de una pandemia depende del azar, claramente hay elementos que aumentan mucho las probabilidades”, refiere Miguel Pita.

Para el divulgador científico, la mutación de un virus no es un evento inesperado en la ciencia. | Fuente: AFP

¿LA MUTACIÓN ES NEGATIVA?

“La mutación no es un evento inesperado”, señala el divulgador científico Miguel Pita en su participación como invitado del Hay Festival Arequipa 2020. Es así como compara el material genético como un texto que está sujeto a modificaciones externas por naturaleza, por lo que no podría describirse únicamente como un suceso negativo.

“Es algo inherente a la naturaleza, la molécula del ADN está expuesta a radiaciones y errores de todo tipo”, agrega. “Mutar es algo que tiende hacer el ADN simplemente por existir, por lo tanto, el coronavirus y todos los seres vivos están incorporando esos pequeños errores y cambios. El coronavirus de ahora no es el mismo al que había originalmente. En algunos sitios ha mutado, por otras partes hay una línea o una cepa”, indica.

Todo ello nos debería llevar a responder una pregunta: ¿Los esfuerzos científicos llevarán al virus a ser más o menos agresivos? “Lo normal es que las mutaciones no tengan un efecto, pero hay otras que sí producirán un cambio para ciertas características nuevas”, aseguró el escritor español.

Sobre la COVID-19 y su capacidad para mutar, Pita apunta lo siguiente: “Es un virus poco mutante en general, dentro de que ya digo que hay distintas cepas y lugares. Si lo va a volver menos agresivo, que sea poco mutante tiene su punto de interés porque facilita diseñar estrategias contra él”.