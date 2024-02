Día Mundial de la Radio: conoce a las nuevas voces del GRUPORPP que nos acompañan, informan y entretienen

Por el Día Mundial de la Radio, conozcamos a algunas de las voces de GRUPORPP que diariamente nos acompañan, informan y entretienen.

La periodista Andrea Amésquita es reportera, redactora y conductora de radio y televisión en RPP.

RPP

"La radio tiene la capacidad de ayudar a los que no son escuchados", dice enfáticamente Andrea Amésquita, periodista de RPP. Tiene experiencia en producción, redacción, locución y como reportera, y conduce La Rotativa del Aire los domingos en la noche. "Me encanta la cercanía que tiene este medio. La radio llega a todos los rincones y genera confianza entre el que habla y el que escucha", añade.

Diana Falcón, por su parte, habla sobre el Rotafono de RPP, y lo destaca como una manera de acercase más a la población. "La gente al escuchar su pedido y al ver que éste se soluciona, valora mucho tu palabra, valora mucho el hecho de que estés informando sobre lo que le viene sucediendo, porque ellos consideran a veces que sus problemas quizás no son muy importantes para todo el país cuando en realidad sí lo son". Diana Falcón es reportera y ha tenido la oportunidad de realizar grandes coberturas internacionales. Actualmente conduce La Rotativa del Aire Fin de semana y Ampliación de Noticias, ambos programas en la mañana sabatina, experiencias que describe como nuevas y enriquecedoras.

Mujeres de la FM

“Me siento mucho más cercana a la gente”, nos cuenta Katia Condos. Si bien tiene experiencia en teatro y televisión, debutó en radio con el programa Mujeres de la FM en radio Corazón junto a Almendra Gomelsky.

“Es algo que no había hecho antes, es un reto. En el camino me ha sorprendido la cercanía con las personas que nos escuchan”, agregó. Además, se animó a bromear: “No me tengo que maquillar”, dijo entre risas.

“Hay mucha gente que está todo el día en su casa haciendo cosas o que está trabajando, que está manejando el taxi, o que está simplemente todo el día conectada y se siente acompañada. Es bien bonito eso, está conectada con las noticias en RPP, está conectada con la música con radio Corazón, entonces es una manera muy linda de estar conectado", afirmó Katia Condos.

Alicia Mercado se unió al 'Cholo Mena' para la conducción de 'Wake App'. El programa va de 7 a 10 a.m. por Studio 92.

Wake App

Junto a Gabriel Mena, más conocido como el ‘Cholo Mena’, Alicia Mercado está al frente de Wake App, programa de Studio 92. “Con la radio te puedes imaginar muchas cosas. Nos escuchas y puedes reír, llorar, te emocionas, es una sensación diferente”, comentó.

Teniendo unos meses en la radio, ha sentido esa grata conexión con el público y con la gente que trabaja a su alrededor: “Si yo disfruto, ellos también”, dijo con una sonrisa. Alicia Mercado se siente agradecida por este nuevo desafío: “¡Que dure muchos años! Que siga llegando a tantos lugares a acompañar porque eso es lo que hace la radio, acompaña a la gente”.

Si bien el ‘Cholo Mena’ tiene más tiempo en Studio 92, es una voz fresca que llega a su público y ha formado una comunidad lejos de internet. “La radio es más humana. La gente te escucha y eso es importante. Con la voz puedes generar un buen vínculo con la gente”.

Con los siete años que está en la radio ha sido testigo de muchos cambios, pero sabe que la esencia se mantiene. “Todo ha sido positivo y siempre recordando buenos amigos, buenos artistas y buena música”.

Zona de patas

Dada la importancia de las redes sociales en la interacción con la audiencia joven, radio La Zona tiene una fuerte presencia en plataformas como Instagram, Twitter y Facebook. Por ello, los influencers Gianella Clavijo y Marlon Max son los nuevos jales del programa Zona de patas.

Ambos son amigos desde hace muchos años. Comenzaron haciendo videos de entretenimiento y este año han dado un gran salto al ser parte de La Zona. “Al principio estaba muy nerviosa”, comentó. La influencer recuerda que, cuando comenzaron junto a su compañero, era un poco complicado por las pausas y cuándo intervenir, pero después todo fluyó. Para Marlon, tener una compañera y amiga ha sido parte importante en su desempeño como locutor debutante.

“Soy bastante oyente de la radio, es chévere acompañarlos ahora, y lo bueno es que puedo ser yo mismo. La experiencia ha sido genial, el equipo suma bastante, eso es lo importante. Con Giane tenemos años de amistad y eso se ve reflejado en el programa”. Hace unos días cumplieron un mes como locutores en Zona de patas y esperan que sean muchos más: “Los sueños siempre se cumplen”.

