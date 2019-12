Estos son los fenómenos culturales de los últimos diez años impulsados por latinos [FOTOS]

EL ÓSCAR AL MEJOR DIRECTOR DE HABLA NO INGLESA TIENE ACENTO MEXICANO.

Entre 2013 y 2019, cinco de los Óscar en la categoría de mejor director quedaron en manos de mexicanos. El primero fue Alfonso Cuarón con "Gravity". En 2014 y 2015 le siguió Alejandro González Iñárritu con "Birdman" y "The Revenant". En 2017, le tocó el turno a Guillermo del Toro con "The Shape of Water". Cuarón repitió este año con "Roma".