'The Knight Before Christmas'. Viajes en el tiempo y un romance ocurren en Navidad: una fórmula capaz de sacar más de un suspiro. La historia de este filme gira en torno a un caballero medieval que, mágicamente, se instala al presente, donde se enamora de una profesora de ciencias, interpretada por Vanessa Hudgens. Solo hay un reto: ella ya no cree en el amor. ¿Logrará conquistarla?