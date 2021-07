HBD está en los planes de Urban Roosters para ser juez en la Final de la FMS Internacional 2021. | Fuente: Instagram

Falta poco para realizarse la FMS Internacional 2021 en Madrid, España, y Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, confía en el buen desempeño de Perú, pero no solo en los freestyers, sino en los jueces.

En conversación con Humberto Bejarano Delgado, más conocido HBD, rapero, youtuber y locutor, Fernández reveló que le gustaría que él forme parte de la mesa de jurado de la Final Internacional de este gran evento.

“Nos gustaría que tú fueras uno de los jueces en la Final Internacional 2021. No hemos conversado bien aún. Si puedes y tienes disponibilidad, que sepas que estamos pensando en ti. ¿Vale?”, dijo Asier, dejando sorprendido al reconocido juez de la FMS Perú.

Ante esta respuesta, HBD se mostró agradecido con Fernández y con la organización por incluirlo en sus planes: “Para mí sería un honor. Me ha dejado sorprendido, no esperaba la respuesta. Fuera de bromas”.

Por otro lado, el CEO de Urban Roosters, destacó el trabajo de HBD en la primera temporada de la FMS Perú y consideró que tenerlo en la final de la FMS Internacional 2021 sería un premio para él por su desempeño.

“Ya que te tengo adelante, quiero felicitarte por tu gran desempeño este año, has sido uno de los más destacados por parte de la comunidad y por mucho los freestylers que has juzgado. Has tenido calificaciones buenas por tu trabajo, así que enhorabuena. Al final de la internacional hay que premiar esa constancia y ese trabajo durante el año y a nosotros nos encantaría que puedas venir”, concluyó.

Los 25 clasificados a la FMS Internacional 2021

Ya tenemos a los 25 clasificados para la FMS Internacional 2021. Si bien los representantes de cada país ya están más que confirmados: Jaze (Perú), Stuart (Argentina), Nitro (Chile), Rapder (México) y Bnet (España), faltaba conocer a los demás participantes.

Juancín, el juez de la FMS Argentina explicó que son 5 competidores por nación y fueron elegidos por dos cortes en la tabla de posiciones.

¿Cómo así? Todo dependía de la Jornada 4 y la 9. Este último evento de la FMS fue el primordial porque ya se conoce a los 4 mejores y, por ende, tienen su cupo asegurado a la Internacional. Pero, el último participante es el que esté mejor posicionado en el primer corte, es decir en la Jornada 4.

Si en ambas tablas coinciden en puntuación, el 5° clasificado será el último de la tabla general y es así como ya tenemos a los 25 participantes para la FMS Internacional 2021.

