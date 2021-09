El freestyler Bnet se aleja del circuito profesional de batallas. | Fuente: Instagram / Bnet

El freestyle lo extrañará. Bnet, el campeón de la última edición de FMS España, utilizó sus redes sociales para anunciar su retiro del "circuito profesional de batallas de forma indefinida" luego de lo que él considera un "periodo de inactividad y reflexión".

Desde su cuenta de Instagram, el freestyler español que responde al nombre de Javier Bonet González compartió una serie de historias en la que daba un mensaje claro: su salida de las batallas en las que se volvió un referente de la improvisación.

"Renunco a mi puesto en FMS Internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante", dijo Bnet.

"Es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento. Finalmente, he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y llena más", añadió.

¡Comunicado oficial! - BNET 🇪🇦



Anuncio de baja de FMS Internacional y decisión de dejar de competir en el circuito profesional de forma indefinida.



Te extrañaremos, mucha suerte en todo @bnet98. pic.twitter.com/ZTma8qmwul — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) September 2, 2021

Bnet seguirá improvisando

Pese a que el mensaje de Bnet tiene un sabor de despedida, el freestyler resaltó que no dejará de hacer sus mejores punchlines. "Esto no quiere decir que no vayáis a verme improvisar, ya que seguiré haciendo freestyle, e incluso batallar en ocasiones puntuales siempre y cuando tenga motivación y ganas", señaló.

En esa línea, el campeón de la Red Bull Internacional 2019 prometió mantener al día a sus seguidores con sus nuevos proyectos. Y adelantó que responderá a todas sus dudas "a lo largo de la semana que viene en el canal de Twitch de Urban Roosters URTV".

Asimismo, Bnet agradeció por el apoyo que le dieron sus fans. "Me llevo muy buenos recuerdos y experiencias de estos años que hemos vivido juntos y que nunca olvidaré", señaló.

Finalmente, quien tuviera un puesto reconocido en el FMS Internacional aclaró que su decisión "se basa en lo personal", sin "ningún tipo de factor externo o ajeno" a él "que haya influido o pueda influir en ella".

"Quiero agradecer a Urban Roosters la comprensión, la dedicación y el esfuerzo que han hecho hasta el último momento porque siguiera, pero mi cabeza me dice que es el momento de dar un paso a un lado, muchas gracias a todos", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: ¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.