Ingrid Yrivarren organiza gala benéfica en para apoyar al Instituto Nacional de Salud del Niño

La empresaria peruano-mexicana Ingrid Yrivarren anunció la gala benéfica Te quiero bien, Perú, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en el Teatro Municipal de Lima, con el respaldo de su organización cultural Viva en el Mundo. La actividad tiene como finalidad recaudar fondos para apoyar el trabajo de los voluntarios del Instituto Nacional de Salud del Niño.

Explicó que la misión de la organización que preside es promover lo positivo del Perú dentro y fuera del país, a través de la cultura, el arte, la moda, la gastronomía, el turismo y las oportunidades de inversión.

En esta oportunidad, la gala tendrá un enfoque solidario. Yrivarren señaló que mantiene una relación cercana con las "damas del voluntariado del Hospital del Niño de Breña", a quienes ha visto trabajar de cerca. "He visto todas las carencias que tienen en el hospital, las grandes necesidades, la falta de aparatos, los niños que vienen de provincias en condiciones realmente difíciles. No podemos pasar desapercibidos frente al dolor", indicó en RPP.

Actividades de la gala Te quiero bien, Perú

El evento contará con la participación del torero Andrés Roca Rey, quien celebra diez años de trayectoria y se suma a la causa. Además, la gala incluirá presentaciones artísticas y culturales, así como una subasta especial.

Entre los invitados figuran la diseñadora Ani Álvarez-Calderón, quien presentará un acto de moda, y el chef español Mario Sandoval, galardonado con dos estrellas Michelin, que participará junto a su equipo.

Asimismo, 48 artistas plásticos peruanos donaron sus obras en cajones típicos del país, las cuales serán subastadas durante la velada.

"Estamos ayudando una causa social muy importante y, al mismo tiempo, promoviendo a nuestro país frente a las adversidades. Viene mucha gente del extranjero, lo que impulsa el turismo y la economía, y contribuye a generar sonrisas y mejorar condiciones de vida", sostuvo Yrivarren.

