G-Dragon hace historia en ser el primer ídolo del K-pop en recibir la Orden al Mérito Cultural Okgwan

El influyente músico y recordado líder de BigBang fue distinguido con la Orden Okgwan por su papel en la expansión mundial de la cultura pop surcoreana.

El rapero surcoreano G-Dragon, considerado una de las figuras más influyentes del K-pop, ha sido galardonado con la Orden al Mérito Cultural Okgwan (Corona de Jade), 4° clase, uno de los reconocimientos más prestigiosos del país.

Se trata del máximo honor otorgado hasta la fecha a un ídolo del K-pop, en el marco de la 16° edición de los Premios a la Cultura y las Artes Populares de Corea, que se celebró este 23 de octubre en el Teatro Haeo-reum del Teatro Nacional.

“Cuando era adolescente soñaba con ser cantante y lo logré. A los 20 tuve reconocimiento y a los 30, acabo de recibir un mérito cultural, tengo grandes expectativas para mis 40”, dijo el cantante en su discurso, visiblemente emocionado. Además, agradeció a sus compañeros de BigBang.

Un hito histórico para el K-pop

La Orden al Mérito Cultural de Okgwan se entrega a personalidades que han realizado contribuciones excepcionales al desarrollo cultural y artístico de Corea del Sur. El reconocimiento a Kwon Ji-yong, nombre real del artista, marca un momento histórico para la industria musical, pues subraya su papel en la expansión global del K-pop y su influencia en la cultura pop mundial.

Un artista completo e influyente

Desde su debut en 2006 como líder de BigBang, G-Dragon revolucionó la escena musical con su estilo innovador, su visión artística y su impacto en la moda. Además de ser rapero, cantante y compositor, es productor discográfico, empresario y embajador global de Chanel, lo que le ha valido los títulos de “Rey del K-pop” y “Celebridad de celebridades”.

Reconocimiento a una influencia global

El otorgamiento de la Orden al Mérito Cultural a G-Dragon no solo celebra su legado individual, también representa un reconocimiento oficial al K-pop como fenómeno cultural de alcance global. Este hito inspira a las nuevas generaciones de artistas a seguir impulsando la creatividad y el arte coreano más allá de sus fronteras.

