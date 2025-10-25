La magia de la zarzuela española regresa a Lima con 'La Tabernera del Puerto' en el Teatro Segura

La obra maestra del teatro lírico español La Tabernera del Puerto, de Pablo Sorozábal, regresa a Lima con una gran puesta en escena que se presentará en el Teatro Segura. La producción, proveniente del reconocido Teatro de la Zarzuela de Madrid, ofrece al público peruano la oportunidad de disfrutar de una de las piezas más emblemáticas del repertorio español.

La historia se enfoca en Marola, una joven que trabaja en una taberna propiedad de su padre. En el puerto donde vive, varios hombres, entre ellos Leandro, luchan por conquistar su amor.

El espectáculo cuenta con la dirección escénica de Mario Gas y la dirección musical de Matteo Pagliari, al frente de la Orquesta del Teatro Municipal de Lima.

Uno de los grandes atractivos de esta versión es su escenografía, creada por el maestro Ezio Frigerio, y el vestuario, diseñado por Franca Squarciapino, ganadora del Oscar por la película Cyrano de Bergerac.

¿Cuándo se presentará La tabernera del puerto?

Durante una entrevista en RPP, Miguel Molinari, promotor cultural y representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, explicó el origen del término zarzuela.

"Zarzuela viene del Palacio de la Zarzuela, en España, donde comenzaron a representarse estas obras en el siglo XVIII. Su nombre proviene de las zarzas que rodeaban el palacio. Allí, autores como Calderón de la Barca presentaban piezas para entretener al rey Felipe V. Con el tiempo, la gente empezó a decir ‘vamos a la zarzuela’ y así se quedó el nombre", comentó.

Molinari también se refirió a la complejidad del género: "La zarzuela es una ópera o una opereta en la que se habla y se canta. Es hermosa y exigente porque requiere actuar y aprender mucho texto. En La Tabernera del Puerto hay amor, drama, comedia y una música maravillosa".

La producción llega a Lima con todos sus elementos originales, cantantes, vestuario y escenografía, directamente desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid. "Es una superproducción del mítico Ezio Frigerio, ya fallecido, y el vestuario diseñado por Franca Squarciapino", confirmó Molinari.

La Tabernera del Puerto se presentará en el Teatro Segura los días 26, 29 y 31 de octubre, y las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

