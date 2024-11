Juan Diego Flórez destaca el entusiasmo del joven público chino por la ópera: "Eso es lo que se necesita"

El tenor peruano, actualmente en Londres con Los cuentos de Hoffmann, destaca el interés de los jóvenes chinos por la ópera. También habla sobre su fundación Sinfonía por el Perú y su legado musical.

En China "hay un público muy joven y eso es lo que se necesita" en la ópera, dijo en una entrevista a la AFP el tenor peruano Juan Diego Flórez, al repasar su actuación en diferentes escenarios del mundo.

Flórez, de 51 años, a quien Luciano Pavarotti calificó como su sucesor, actúa hasta el 1 de diciembre, en la Royal Opera House de Londres, en Los cuentos de Hoffman.

Pavarotti dijo sobre el peruano, en 2003, cuatro años antes de su muerte, que "si tuviera que nombrar a uno (como sucesor) diría que Juan Diego Flórez, un gran talento".

A esos elogios se unieron en 2008 los que le dedicó el español Plácido Domingo colocándole como "el más grande tenor ligero de todos los tiempos".

"Esos halagos, viniendo de dos grandísimos ídolos míos, me llenan solamente de satisfacción y orgullo. Pavarotti ha sido siempre para mí, con Alfredo Kraus y Plácido Domingo también, grandes referentes, y que de repente diga que soy su sucesor, para mí fue una gran sorpresa", afirma Flórez.

¿Quién es Juan Diego Flórez?

Su talento lo ha llevado a los mejores escenarios del mundo, destacando las funciones y óperas que ha hecho "en el Royal Opera House, en la Scala, en los grandes teatros del mundo". "También en Nueva York, con las innumerables óperas hechas ahí", dice.

"Y también a lugares que he visitado hace poco. En algunas ciudades que he visitado en China me parece que hay un público muy joven y eso es lo que se necesita. El público que se acerque y que siga a este arte que es tan lindo y que es actual porque los temas que se tratan y el impacto que tiene son actuales", explica el tenor.

Hijo de un cantante y guitarrista de música criolla, el conocido tenor peruano empezó interpretando música moderna. "Me dediqué a la ópera porque me conquistó. En Perú cantaba rock y pop. Entré al conservatorio para estudiar música, pensando en lo que yo hacía, que era el pop y la música popular. Y ahí me encontré con un mundo fascinante de ópera, entré en el coro nacional, descubrí a Bach, a Beethoven, a Mozart y pensé que era lo más lindo que había", señala.

Fue el pistoletazo de salida a una carrera que lo llevó a los mejores escenarios y los mayores elogios. Estudió canto en el Instituto Curtis de Filadelfia y con 23 años actuó en La Scala de Milán.

Su fundación y sus sueños

El tenor peruano fue premiado en 2014 por el Foro Económico Mundial (FEM) por la labor que realiza con su fundación Sinfonía por el Perú, creada tres años antes, en la que fomenta el acceso a una educación musical entre los más desfavorecidos, "por la que han pasado cerca de 35 mil beneficiarios".

"Tenemos 6 mil 500 niños ahora en orquestas, coros y programas diversos en Lima y en todo el Perú. Se trata de darles a los niños y jóvenes, con menos recursos y que viven en zonas vulnerables, la posibilidad de vivir sus sueños, de que tengan una vida digna, de que puedan desarrollarse como personas de la mejor manera", explica.

"Y eso se realiza a través de la práctica colectiva de la música y ha dado resultados increíbles porque hemos hecho estudios muy importantes que demuestran cómo los chicos que van a los núcleos de Sinfonía por el Perú se superan en varios aspectos de sus vidas", añade.

Las inquietudes musicales de Juan Diego Flórez no se detienen en la ópera. "Me dedico a otras cosas también. Sinfonía por el Perú es algo que me interesa de seguir desarrollando. Soy director artístico del Festival Rossini de Pésaro. Y bueno, sigo con sueños de realizar también en el futuro una academia. He fundado también mi sello discográfico que se llama Flórez", dice.

Y es que Flórez tiene claro como le gustaría que le recordasen al final de su carrera. "Como un tenor que creía que la música podía cambiar vidas. Y que la música era un instrumento, más que de difusión, de cambio, de mejora de la vida humana, sobre todo de los niños", concluye.

