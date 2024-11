Víctor Lozada explora la memoria y la identidad en 'El último nómada', su novela más personal hasta la fecha

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Si somos lo que recordamos, ¿qué ocurre cuando empezamos a perder esos recuerdos?”. Con esta provocadora pregunta, el escritor Víctor Lozada nos sumerge en su más reciente novela, El último nómada, publicada en 2023 por Calixta Editores. La obra explora la fragilidad de la memoria y la búsqueda incesante de nuestra identidad en un mundo que se mueve cada vez más rápido.

En una entrevista para RPP, Lozada, quien ya ha publicado libros como Sí, quédese (2022) y Piel, delirio y volcanes (2022), dejó claro que esta novela nace de su fascinación por la memoria y los recuerdos, así como del miedo al olvido. A través de Hugo, el protagonista de la historia, descubrimos un mundo fragmentado en recuerdos que se va construyendo a medida que el lector avanza las páginas.

El escritor Víctor Lozada reveló que El último nómada nació de su experiencia de vivir tres años y medio en el Sudeste Asiático. | Fuente: RPP

La travesía de un nómada

El último nómada sigue a Hugo, un joven fotógrafo que recorre el Sudeste Asiático, pero lo que captura en su cámara no siempre coincide con sus recuerdos. Debido a un trastorno psicológico conocido como confabulación, Hugo no sabe si sus memorias son reales o “robadas” de otras personas. “Quería que el lector se cuestionara qué pasaría si los recuerdos que nos definen no fueran realmente nuestros. ¿Qué clase de identidad tendríamos si no podemos confiar en lo que recordamos?”, explicó Lozada.

El autor confesó que la novela tiene mucho de autobiográfico. “Yo hice El último nómada cuando terminé un periodo de mi vida que duró tres años y medio en el sureste asiático. Viví en Kuala Lumpur y viajaba constantemente por la región. Siempre llevaba un block de notas donde apuntaba todo lo que experimentaba: lo que comía, los lugares que visitaba... Temía olvidar esas memorias que fueron tan importantes para mí”, compartió.

La importancia de capturar el presente

Para Víctor Lozada, escribir esta novela fue un ejercicio de memoria tanto como de creatividad. “Aunque me tomó unos siete meses escribirla, recopilar toda la información me llevó tres años y medio. Cada ubicación, cada lugar en la novela, los vi en persona. Es una forma de ejercitar mi memoria y revivir esos momentos”, afirmó.

Vivir el presente es una de las conclusiones clave de la novela. “Hugo llega a esa conclusión prácticamente a la fuerza. Al final, podría ser un nómada no solo en el espacio, sino también en el tiempo, simplemente viajando en el presente... Por eso se llama así la novela”, agregó Lozada.

Uno de los elementos centrales de El último nómada es la fotografía, que el protagonista utiliza para anclar sus recuerdos. Lozada explicó que hizo a Hugo fotógrafo porque, al igual que él, tiene un profundo miedo a olvidar. “Quise darle una herramienta para reconfirmar su realidad”, señaló el autor. “A mí me encanta tomar fotos; no soy profesional, pero siempre busco capturar lo que vivo. Y, curiosamente, nunca me he tomado un selfie”.

'El último nómada' aborda temas profundos como la memoria, la identidad y la confabulación, explorando cómo los recuerdos —reales o imaginarios— definen quiénes somos. | Fuente: RPP

La memoria, el viaje y la identidad

A lo largo de la entrevista, Víctor Lozada reflexionó sobre el impacto de los viajes y los recuerdos en nuestra identidad. “Para mí, viajar no es solo acumular experiencias para mostrar en redes sociales. Veo que muchas personas viajan como una especie de compra de vivencias para decir ‘yo estuve ahí’. Eso no es bueno ni malo, pero me hizo cuestionar por qué yo viajo”, expresó.

Incluso planteó una pregunta que considera central en su novela: “Si te dieran la chance de viajar por el mundo un año entero, pero al final no recordarías nada, no podrías hacer fotos ni conservar ningún recuerdo... ¿aceptarías? Hasta ahora, las respuestas que he recibido están divididas: la mitad dice que sí, vivirían el momento, y la otra mitad dice que no, porque ¿para qué vivir algo si no vas a recordarlo?”, comentó.

Otro tema recurrente en su obra es la realidad como una construcción. Lozada lo conecta con su interés en la psicología, carrera que estudió junto a economía política. “Hay un escritor que dice que la mente puede hacer de un cielo un infierno y viceversa. Incluso cuando estamos supuestamente sanos, estamos constantemente modificando nuestra realidad. El último nómada es una exploración de cómo nuestras memorias afectan nuestra percepción del presente”, afirmó.

Más allá de la narrativa: una propuesta innovadora

La novela no solo destaca por su profundidad temática, sino también por su formato innovador. El autor experimentó con el uso de códigos QR en el libro, un recurso que expande la narrativa permitiendo a los lectores acceder a imágenes en Instagram que complementan la historia: “Siempre quise explorar cómo podemos expandir el medio del libro". Cada vez que Hugo describe un paisaje en Myanmar, por ejemplo, el lector puede escanear un código y ver la foto.

“Quise experimentar con el formato del libro. Este es mi primer intento, pero tengo más ideas sobre cómo expandir la forma de contar historias”, explicó Lozada. “Las fotos en El último nómada son todas mías. Cuando planteé la idea de los códigos QR, muchos me advirtieron: ‘No lo hagas porque vas a distraer al lector; van a coger el celular y se olvidarán del libro’. Pero creo que, con o sin ellos, eso puede pasar”. Sin embargo, hasta ahora, la recepción del público ha sido positiva.

Lozada explicó que decidió hacer al protagonista, Hugo, un fotógrafo, ya que tanto él como su personaje utilizan la fotografía para anclar sus recuerdos y confirmar su realidad. | Fuente: RPP

Voces múltiples para construir la identidad

Un aspecto fascinante de El último nómada es el uso de múltiples voces narrativas. “Hay una frase conocida que dice: ‘Eres el promedio de las cinco personas más cercanas a ti, sin contar a tu familia’. Entonces, la identidad que construimos es también la imagen que creemos que otros tienen de nosotros", explicó Lozada. "Como dijo un poeta: 'Ningún hombre es una isla'".

En la novela, no solo seguimos al narrador que cuenta la historia de Hugo, sino que también exploramos los recuerdos del protagonista, sus anotaciones personales en su libreta y las notas de su entorno cercano. “Sentí que era necesario usar diferentes voces para profundizar en el tema de la identidad”, señaló el autor. “Quiero que los lectores reflexionen sobre esto: ¿cuál es mi identidad, por qué tengo esta identidad y cómo las voces de los demás influyen en quiénes somos?”.

¿En qué está trabajando Víctor Lozada?

Durante la entrevista, Víctor Lozada compartió que a raíz de El último nómada empezó a cuestionarse sobre el ego, un tema “sumamente importante” para su siguiente historia que ya ha empezado a escribir. “Aparte del tema del ego, lo más importante que se toca en esta nueva novela es el duelo y cómo afecta a la identidad”.

“Perdí a mis padres —a mi madre cuando era muy niño— y el tema de la muerte ha afectado mi vida y mi trabajo. Cuando publiqué El último nómada pensé: 'Esta es la primera novela donde nadie se muere'. Aunque en mis anteriores libros la muerte siempre ha sido un tema tangencial, esta vez quiero abordarlo de frente”, concluyó.

