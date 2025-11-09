Jorge Luis Salinas ganó en los Latin American Fashion Awards 2025: dedicó su premio a Gamarra y a las artesanas peruanas

El reconocido diseñador Jorge Luis Salinas fue galardonado con el premio a “Proyecto Artesanal del Año” en los Latin American Fashion Awards 2025, uno de los reconocimientos más importantes de la moda en la región. El creador de la marca J. Salinas subió al escenario visiblemente conmovido y no pudo contener las lágrimas al agradecer a las artesanas peruanas y al emporio comercial de Gamarra, lugar donde dio sus primeros pasos en la industria textil.

“Gracias por este premio. Este premio se lo dedico al Perú y a todas las artesanas por su maniobrabilidad e ingenio. Hemos reivindicado a nuestro país como potencia textil en el mundo. Quiero agradecer a mis padres, a mis hermanos, a mi equipo y especialmente a Gamarra, porque por ellos aprendí lo que sé hoy. ¡Arriba Perú!”, expresó el diseñador con la voz entrecortada durante su discurso.

En redes sociales, la marca J. Salinas compartió un emotivo mensaje celebrando el triunfo: “Este logro no es solo mío, es de todo mi equipo, de las manos artesanas que transforman cada hilo en arte, y de ustedes, que creen y apoyan este sueño cada día. Hoy el Perú brilla ante los ojos del mundo, mostrando la fuerza, el talento y la magia de su creatividad artesanal”.

El premio consolida a Jorge Salinas como uno de los diseñadores más influyentes del Perú, reconocido por su compromiso con la moda sostenible y el trabajo artesanal, pilares que han llevado su talento y la tradición textil peruana a escenarios internacionales.

El diseñador nacional presentó a Donatella Versace su trabajo artesanal elaborado con algodón pima y la colaboración de mujeres artesanas peruanas.Fuente: Instagram: @jorgeluissalinas

Donatella Versace quedó impresionada con su colección artesanal

Días antes de la final del Latin American Fashion Awards 2025, el diseñador peruano vivió un momento inolvidable al compartir espacio con la icónica Donatella Versace, quien quedó impresionada al conocer su colección que participó en la categoría Proyecto Artesanal.

Durante una entrevista con RPP, Salinas contó detalles del encuentro con la reconocida diseñadora italiana, quien formó parte del jurado junto a Nina García, Anna Dello Russo, Carmen Busquets, Karla Martínez de Salas de Vogue Latinoamérica, entre otros referentes de la moda.

“Donatella vio personalmente mi colección. Me hicieron preguntas sobre mi labor social con las señoras artesanas, sobre las fibras que utilizo y el tiempo de elaboración de cada prenda. También les hablé del algodón pima y de cómo cada pieza está hecha a mano en el Perú por artesanas de primer nivel”, relató el diseñador.