En la reciente edición de los The World's 50 Best Restaurants donde el recinto peruano Maido quedó en quinto lugar, el chef peruano Mitsuharu Tsumura recibió la Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024.

Este es el único galardón votado por pares en el programa Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo y honra a un chef que ha hecho una contribución positiva a la escena culinaria global durante el último año, según lo elegido por los equipos detrás de los restaurantes en la lista de este año.

"Desde su debut en la lista de The World's 50 Best Restaurants en 2015, Maido ha aparecido en todos los rankings, ocupando regularmente una posición entre los 10 primeros. En 2023, igualó el récord como cuatro veces campeón número 1 de los 50 de América Latina. Best Restaurants, habiendo aparecido también en todas las ediciones desde el lanzamiento de la lista en 2013", se lee en la web sobre la trayectoria del establecimiento en el concurso.

¿Qué otros premios se entregaron los los The World's 50 Best Restaurants?

- Premio al icono de la reserva de Woodford: Neil Perry (Inglaterra)

- Premio al restaurante sostenible: Nobelhart & Schmutzig (Alemania)

- Premio al Mejor Pastelero del Mundo: Nina Métayer (Francia)

- Premio Beronia al Mejor Sumiller del Mundo: Pablo Rivero (Argentina)

- Premio al escalador más alto: The Chairman (Hong Kong)

- El premio más alto para nuevos participantes: Wing (Hong Kong)

- Mejor chef: Janaína Torres (A casa do porco, Sao Paulo, Brasil)

¿Quién es Mitsuharu 'Micha' Tsumura?

Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura es un reconocido chef, famoso por su papel en la evolución de la cocina nikkei, que fusiona elementos de la gastronomía peruana y japonesa. Nacido en Lima, Perú, Tsumura estudió en la Universidad Johnson & Wales en Providence, Rhode Island, antes de trabajar en diversos restaurantes en Estados Unidos, Japón y Perú.

Tsumura es el chef y propietario del restaurante Maido en la capital, que ha sido consistentemente clasificado entre los mejores restaurantes del mundo por la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. Su enfoque innovador y creativo en la cocina nikkei ha ganado reconocimiento internacional, destacando por platos que integran técnicas y sabores de ambas culturas culinarias.

Además de su trabajo en Maido, Mitsuharu Tsumura ha sido un embajador de la cocina peruana a nivel global, participando en eventos culinarios y colaborando con otros chefs destacados. Su influencia y contribuciones han ayudado a posicionar a la cocina peruana en el escenario gastronómico mundial.

¿Qué ofrece Maido, restaurante de Mitsuharu Tsumura?

Maido es un restaurante ampliamente reconocido como uno de los mejores del mundo. Es fundado y dirigido por el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura. Su estilo de cocina refleja la herencia cultural de Tsumura y su habilidad para fusionar sabores y métodos de ambos países (Japón y Perú).

El menú de Maido es conocido por su creatividad y sofisticación. Ofrece una experiencia de degustación (tasting menu) que lleva a los comensales a un viaje a través de sabores y texturas únicas. Platos emblemáticos incluyen combinaciones innovadoras de pescado fresco, mariscos y productos locales peruanos con técnicas japonesas como el sushi y el sashimi.

La experiencia que ofrece, según su página web, va más allá de la comida. El ambiente del restaurante está diseñado para reflejar una combinación de las culturas peruana y japonesa, con una atención meticulosa a los detalles en el servicio y la presentación. Además, Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura y su equipo se centran en la innovación constante y en el uso de ingredientes locales y sostenibles. Este enfoque no solo promueve la biodiversidad de Perú, sino que también apoya a los productores locales y la economía sostenible.

Maido ha jugado un papel crucial en poner a la cocina peruana y nikkei en el mapa mundial. La combinación de tradiciones culinarias japonesas y peruanas en platos innovadores y deliciosos ha capturado la atención de críticos gastronómicos y comensales de todo el mundo. Además, Tsumura ha sido un defensor del intercambio cultural y culinario, participando en eventos internacionales y colaborando con chefs de renombre global.

