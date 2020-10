En este Halloween, conoce las historias más aterradoras de los cómics de Marvel. | Fuente: Marvel Comics

Si te gustó nuestra lista de cinco cómics de terror para descubrir el otro lado de los superhéroes y villanos, te presentamos una que será mucho más aterradora. Para celebrar Halloween, reunimos algunas de las historietas más terroríficas de Marvel, ya sea por sus crudas ilustraciones o aterradoras historias.

Spider-Man, Wolverine y Hulk son algunos personajes que han protagonizado historias de terror para la Casa de las Ideas. Conoce aquí siete cómics que deberías revisar previamente al festejo del 31 de octubre:

“SPIDER-MAN: LA ÚLTIMA CACERÍA DE KRAVEN”

Un clásico de clásicos. A pesar de que Kraven, el cazador no ha llegado al cine, no se puede negar su impacto como villano de Spider-Man. “La última cacería de Kraven” es el escenario para la muerte y una de las más grandes batallas en Marvel. El antagonista se embarca en la misión de enterrar a Peter Parker a casi 2 metros bajo tierra y revelar su identidad para acabar con él. No cabe duda que ser enterrado vivo es lo suficientemente traumático.

"Amazing Spider-Man: La última cacería de Kraven" es una terrorífica historia del arácnido. | Fuente: Marvel Comics

“MOON KNIGHT”

Moon Knight y sus tenebrosas historietas no podían quedar fuera de esta recopilación para Halloween. Marc Spector se encuentra en un centro psiquiátrico tras una batalla con el mercenario Bushman, a quien le arranca el rostro y lo termina utilizando como una especie de máscara. La trama en su totalidad puede perturbar a quien lo lea.

Moon Knight forma parte de esta recopilación para Halloween. | Fuente: Marvel Comics

“ULTIMATUM”

Publicado en el 2008, este cómic todavía continúa siendo la pesadilla de muchos. Lo ideal es tener en cuenta que tiene bastante contenido violento, así que es mejor leerlo con calma. Magneto enloquece tras la muerte de sus hijos y cambia el orden natural de la Tierra utilizando a Mjolnir, resultando en un clima apocalíptico y muertes de muchos personajes conocidos de Marvel.

"Ultimatum" es uno de los cómics más duros de leer por su crudeza y muerte de personajes principales. | Fuente: Marvel Comics

“NIGHTCRAWLER”

El cómic centrado en Kurt Wagner, lanzado en el 2014, pertenece a las historias más aterradoras de los X-Men. El superhéroe está tras una investigación de un poder místico que ha mutilado y asesinado a docenas de niños. El encuentro se da con un inframundo de demonios, al cual tendrá que enfrentar en su camino.

Nightcrawler protagoniza una de las historias más aterradoras de los X-Men | Fuente: Marvel Comics

“IMMORTAL HULK”

Tras morir en “Civil War II”, Bruce Banner es revivido como una extraña versión de Hulk que se asemeja más a un mutante (no como los X-Men, sino en sentido literal). Esta reencarnación del superhéroe nunca había sido vista antes, por lo que, resulta perturbadora cuando uno conoce al personaje de cerca. El título de Marvel, publicado en el 2018, cumple la premisa de un hombre atrapado dentro de un monstruo.

Bruce Banner es revivido como una extraña versión de Hulk en la historia de "Immortal Hulk". | Fuente: Marvel Comics

“MOON KNIGHT” (UN POCO MÁS MODERNO)

Nuevamente, Moon Knight ocupa un lugar en la lista. En este cómic del 2016, el escritor Max Bemis plasma un evento traumático para Marc Spector ocurrido en su infancia: el rabino de su vecindario era realmente un asesino en serie. Las imágenes son bastante perturbadoras, al igual que el desarrollo de la historia entre pasado y presente.

Una historia con tintes de origen de Moon Knight para leer esta Noche de brujas. | Fuente: Marvel Comics

“WOLVERINE: WEAPON X”

En 1991, aparece una de los arcos clásicos de Wolverine en la historia de los X-Men en cómics. Sin embargo, la narración de cómo se practican experimentos en diferentes sujetos en sumamente desgarradora. Barry Windsor-Smith escribe esta historieta que muestra el horror gráfico y psicológico de ser testigo de un Logan indefenso y bajo el control de otros. Una pesadilla para el lector, así no sea un fiel fanático del personaje de Marvel.

"Wolverine: Weapon X" presenta a un Logan siendo completamente manejado como un títere. | Fuente: Marvel Comics

