Los trajes de matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle se exhiben en Edimburgo. | Fuente: AFP

El vestido de novia de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y una réplica del que lució el príncipe Harry en su matrimonio ya se exhiben en el palacio de Holyroodhouse de Edimburgo.

Bajo el título "A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex" ("Una boda real: el duque y la duquesa de Sussex"), la joya de la muestra es el vestido blanco de Meghan, un sencillo diseño con cuello de barco, creado por la diseñadora británica Clare Waight Keller, directora artística de Givenchy.

También se puede ver de cerca el velo de seda de cinco metros de largo, que Meghan Markle lució junto a una diadema de diamantes y platino, regalo de la reina Isabell II, y una réplica de su ramo, confeccionada a base de flores artificiales.

El uniforme que llevó el príncipe Harry es el perteneciente al regimiento de caballería "Blues and Royals" del Ejército británico y fue especialmente encargado para la boda a la firma londinense Dege & Skinner.

Meghan Markle llevó un velo de seda de cinco metros de largo. | Fuente: Archivo

Harry recibió el permiso de su abuela, la reina Isabel II, para casarse con este uniforme, que fue el mismo que lució ese día su hermano William, el duque de Cambridge, y que consistía en una casaca y pantalones azules con cinturón y guantes blancos

La pareja contrajo matrimonio el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del Palacio de Windsor y tuvo recientemente a su primer hijo, quien recibió el nombre de Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Los duques de Sussex comentan en un video para la exposición los detalles del enlace, como la elección de sus atuendos, la música y las flores. Meghan Markle afirma que los planes de la boda estuvieron marcados por "un gran nivel de detalle", conocedores del impacto social que tendría un acontecimiento de tal magnitud.

"Sabíamos cómo de grande era la importancia del evento, por lo que al tomar decisiones que fueran realmente personales y significativas, hicimos que la experiencia fuera más íntima", señala. (EFE)