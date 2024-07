La peruana Nathaly Terrones se despide del Miss Supranational 2024 tras no avanzar al Top 12

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No avanzó al Top 12 del Miss Supranational 2024. La representante de Perú Nathaly Terrones quedó entre las mejores 24 candidatas del certamen de belleza luciendo un glamoroso vestido de piedras brillantes. La modelo demostró destreza en la pasarela; sin embargo, no fue suficiente para convencer al jurado, por lo que no pasó a la siguiente etapa.

Este evento busca destacar el trabajo de las candidatas en causas humanitarias y proyectos comunitarios, subrayando la importancia de la responsabilidad social y el empoderamiento femenino.



Cabe resaltar que el peruano Joel Farach, del Mister Supranational 2024, no ingresó al Top 10 y también fue eliminado.

El vestido que usa Nathaly Terrones es creación del diseñador de alta costura Betto Lei.Fuente: @misssupranational.peru

Así se vivió el Miss Supranational 2024

Top 5

Estados Unidos - Jenna Dykstra Brasil - Isadora Murta Indonesia - Harashta Haifa Zahra República Checa - Justuna Zednikova

Curacao - Chanelle de Lau



Top 12

Dinamarca - Victoria Larsen Estados Unidos - Jenna Dykstra India - Sonal Kukreja Finlandia - Aleksandra Hannusaari Tailandia - Kasama Suetrong Curacao - Chanelle de Lau República Checa - Justuna Zednikova Brasil - Isadora Murta Puerto Rico - Fiorella Medina Perez Indonesia - Harashta Haifa Zahra Filipinas - Alethea Ambrosio Sudáfrica - Bryoni Natalie Govender

Top 25

Sudáfrica - Bryoni Natalie Govender Eslovaquia - Petra Sivakova Curacao - Chanelle de Lau Myanmar - Dee República Checa - Justuna Zednikova Honduras - Stephie Morel Yanes India - Sonal Kukreja Estados Unidos - Jenna Dykstra Aruba - Rashida Schmidt Japón - Yuki Sonoda Rumania - Andreea Kira Stan Alemania - Luisa Victoria Malz Nigeria - Sectra Omosede Okundaye Islandia - Helena Mafporsdottir O'connor México - Andrea Sáenz Reino Unido - Joanna Johnson Puerto Rico - Fiorella Medina Perez

Indonesia - Harashta Haifa Zahra Perú - Nathaly Terrones Dinamarca - Victoria Larsen Tailandia - Kasama Suetrong Bolivia - Estefanía Ibarra Filipinas - Alethea Ambrosio Finlandia - Aleksandra Hannusaari Brasil - Isadora Murta



¿Quién es Nathaly Terrones, representante de Perú en Miss Supranational 2024?

Nathaly Andrea Terrones Sierra es una modelo, médica y bombera de 28 años, que representa a Perú en el certamen internacional. Sus padres, originarios de Cajamarca y Andahuaylas, le brindaron la oportunidad de estudiar Medicina en la Universidad Científica del Sur, y se graduó durante la pandemia.

Sus prácticas las realizó en el Centro de Salud de Velille de Chumbivilcas, en Cusco, y forma parte de la Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios de Lima 4, en Lince. "Me tomó cuatro años entrar al cuerpo de bomberos, es mi vida entera, he luchado contra todo. Sé que no puedo cambiar el mundo o a las personas, pero servir a mi patria con un granito de arena, me llena el corazón que pudimos salvar una vida más", escribió en sus redes sociales.

