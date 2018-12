Ángela Ponce, Miss España y candidata en Miss Universo 2018, desfiló por primera vez en la pasarela del certamen durante la gala preliminar, que busca elegir a las 20 finalistas del concurso en busca de la mujer más bella del mundo. Si bien no se conocerán los puntajes obtenidos por las aspirantes hasta la gala final, Ponce está entre las favoritas del evento que se realizará el 16 de diciembre (Perú).

El puntaje sumado de esta gala preliminar y la entrevista personal de las aspirantes logrará que el jurado seleccione solo 20 finalistas: 5 de África y Asia, 5 de América, 5 de Europa y 5 de un grupo especial llamado "Wild card", elegido por los organizadores.

En entrevista con la agencia EFE al inicio de su participación en el certamen, Ángela Ponce contó que se marca como objetivo con su participación suponer "un antes y un después" al sembrar en las personas una semilla con los valores de "tolerancia, respeto y amor".

"Durante mucho tiempo no comprendía mi situación. Si yo no lograba ubicarme imagina (que lo hicieran) mis compañeros. Si ellos hubieran tenido acceso a la información (que hay en la actualidad) yo no habría sufrido acoso escolar, no me habría sentido diferente o se hubiera truncado mi formación académica", rememora.





Ángela Ponce en su paso por el desfile en ropa de baño del Miss Universo. | Fuente: Miss Universe

"No soy un hombre, nunca fui un hombre. La ciencia no es una opinión es una evidencia que me reconoce como mujer. Es como un hermanito pequeño que ya no está. Alguien a quien has querido muchísimo, pero lo vives como si fuera otra persona a quien has amado", comentó.

La modelo española dijo que seguirá luchando por la inclusión cuando deje el concurso. "Quien no ha tenido que enfrentarse a prejuicios, quién no ha tenido complejos. El que era trans, el bajito, el hijo de inmigrantes, al final todos creo que pueden sentirse identificados con mi mensaje", finalizó.