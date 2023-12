Museos Abiertos: los espacios culturales que pueden ser visitados gratis este domingo, 3 de diciembre

Diversos museos y sitios arqueológicos administrados por el Ministerio de Cultura se podrán visitar de manera gratuita como parte del programa Museos Abiertos. Son más de 50 recintos culturales de diversas regiones del país que han preparado una jornada especial para este domingo 3 de diciembre.

En esta edición, se ofrecerán más de 60 actividades, tanto presenciales como virtuales. Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar las salas de exposición, sumergirse en variadas propuestas culturales como ferias de artesanía, gastronomía, danzas, presentaciones artísticas, talleres y la conmemoración de festividades religiosas, entre otras actividades.

Las regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes también han preparado actividades culturales para enriquecer esta jornada.

Programación de actividades de Museos Abiertos

AYACUCHO

Museo de Sitio Quinua

Plaza central del pueblo de Quinua

10:00 a. m. | Taller de arte y pintura, y juegos lúdicos.

Museo de Sitio Wari

Km. 23 Carretera Ayacucho-Quinua, Ayacucho.

10:00 a. m. | Taller de arte y pintura, taller de cultura viva en cerámica y taller de bordado ayacuchano.



Museo Histórico Regional "Hipólito Unanue"

Av. Independencia N° 502, Ayacucho.

10:00 a. m. - 4:00 p. m.

Chocolatada para niños y jóvenes.

Taller de arte y pintura.

Taller de tejido y bordado ayacuchano.

Taller de tallado en Piedra de Huamanga y juegos lúdicos.

Complejo Arqueológico de Intihuatana

Dirección: Distrito de Vischongo-Provincia de Vilcashuamán, Ayacucho.

Días de atención: De martes a sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información:https://www.facebook.com/DCC.Ayacucho



Museo de Sitio Wari Willka

Dirección: Plaza Arqueológica s/n, anexo de Huari

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari-willka

CUSCO

Museo Histórico Regional del Cusco “Casa del Inca Garcilaso de la Vega”

Dirección: Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco.

Días de atención: De lunes a domingo (incluyendo días festivos)

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-de-cusco

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba

Dirección: Intersección entre el Jr. Timpia y el Jr.25 de Julio, La Granja, Santa Ana, Quillabamba - Cusco

Días de atención: Lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-amaz%C3%B3nico-andino-qhapaq-%C3%B1an-quillabamba

Museo de los Pueblos de Paucartambo

Dirección: Plazoleta Kukuli s/n, Paucartambo, Cusco.

Días de atención: Lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-los-pueblos-de-paucartambo

Museo de Sitio "Manuel Chávez Ballón"

Dirección: Altura Puente Ruinas s/n, distrito Machupicchu, provincia Urubamba, Cusco.

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaMuseoMCB

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-manuel-ch%C3%A1vez-ball%C3%B3n

Sala de Exposición de Pikillaqta

Dirección: Parque Arqueológico Pikillaqta (20 km al Oriente de Cusco)

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-de-pikillaqta

Museo de Sitio de Chinchero

Dirección: Plaza principal del Pueblo de Chinchero (Chinchero, Urubamba, Cusco)

Días de atención: De lunes a domingo (incluyendo días festivos)

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/index.php/museos/museo-de-sitio-de-chinchero

HUANCAVELICA

Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"

Dirección: Jr. Demetrio Molloy N° 193, Huancavelica

Días de atención: martes, miércoles y viernes; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-daniel-hern%C3%A1ndez-morillo

Museo Arqueológico "Samuel Humberto Espinoza Lozano"

Dirección: Jr. 24 de junio, Huaytará, Huancavelica

Días de atención: Jueves, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-samuel-humberto-espinoza-lozano

ICA

Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas

Dirección: Carretera a Pisco Km. 27, Puerto San Martín, Reserva Nacional de Paracas, Ica.

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-julio-c-tello-de-paracas

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

Av. Ayabaca 895, Urb. San Isidro, Ica

https://web.facebook.com/MuseoRegionalIca

9:00 a. m. - 5:00 p. m. | Taller de rompecabezas

Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico "Tambo Colorado”

Dirección: Vía Los Libertadores Wari km 39, Humay, Pisco, Ica

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/721552-ica-ministerio-de-cultura-reabre-el-sitio-arqueologico-tambo-colorado-en-el-distrito-de-humay-en-pisco

Torre Mirador de las Líneas de Nasca

Dirección: Panamericana Sur Km 424, distrito El Ingenio, Nasca, Ica.

Días de atención: De lunes a sábado y primer domingo del mes.

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-Desconcentrada-de-Cultura-de-Ica-100333228735826

JUNÍN

Museo de Sitio de Wariwillka

Dirección: Plaza Principal de Huari s/n, Huancán, Huancayo - Junín

Días de atención: De viernes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaWariwillka

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari-willka

Museo Regional de Arqueología de Junín

Dirección: Jr. Grau #195, distrito Chupaca, provincia Chupaca - Junín

Días de atención: Miércoles a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-de-arqueolog%C3%ADa-de-jun%C3%ADn

LA LIBERTAD

Museo de Sitio de Chan Chan

Av. Mansiche s/n Villa del Mar, Huanchaco, Trujillo – La Libertad.

10:00 a.m. | Izamiento de la bandera nacional

10:10 a.m. | Concierto de la Orquesta Sinfónica de Trujillo.

11:30 a.m. | Taller de arte modelado en barro con iconografía Chimú

12.00 p. m. | Decoración de Árbol navideño Chimú

09:00 a.m. - 04:00 p.m. | Feria de productos de la provincia de Chepén

Feria de gastronómica de platos tradicionales de la región

LAMBAYEQUE

Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán

Campiña Huaca Rajada - Sipán S/N. Carretera Sipán - Pampa Grande, distrito de Zaña.

10: 00 a. m. | Taller “Pequeños alfareros”

11:00 a. m. | Taller “Arte desde mi visión”, dirigido por un poblador de Sipán con discapacidad motora que enseñará a elaborar macetas decoradas para difundir la iconografía prehispánica.

Museo Tumbas Reales de Sipán

Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, 895

https://web.facebook.com/museotumbasrealesdesipanoficial

9:00 a. m. - 10:00 a.m. | Primer recorrido: "El Vuelo de la Chilala". Avistamiento de Aves: Biología, Etnografía y Arqueología" (primer recorrido).

11:00 a. m. - 12:00 m. | Segundo recorrido: "El Vuelo de la Chilala". Avistamiento de Aves: Biología, Etnografía y Arqueología" (segundo recorrido).

10:00 a. m. - 11:30 a. m. | Tour virtual privado a las salas de exposición del Museo Tumbas Reales de Sipán a cargo de arqueólogos del museo.

10:00 a. m. - 12:30 p.m. | Presentación artística: Danzas Costumbristas.

9:00 a. m. – 5:00 p. m. | Visitas gratuitas a las salas de exposición temporal "Las Señoras y los Señores Mochicas de Lambayeque".

9:00 a. m. – 5:00 p. m. | Visitas gratuitas a la "Reproducción de la Cámara Funeraria del Señor de Sipán y la Sala de Banquetes Protocolares de Huaca El Limón".

3:00 p. m. – 5:00 p. m. | Tarde artística Intercultural: “Danzas y Voces”.

Museo Arqueológico Nacional Brüning

Calle Huamachuco S/N, distrito de Lambayeque (frente al parque infantil)

https://www.facebook.com/MuseoBruning

10:00 a. m. | Función de danza creativa “Salvemos nuestro planeta”

10:00 a. m. - 4:00 p.m. | Exposición venta producto de hilanderas tejedoras de San José

11: 00 a. m. | Presentaciones de la Caravana artística Lambayeque Tradición

Museo Túcume

Caserío San Antonio s/n, distrito de Túcume a 33 Km. de la ciudad de Chiclayo, Lambayeque.

9:00 a. m. | II CONCURSO INTERESCOLAR DE VILLANCICOS

10:00 a. m. | Delicias Gastronómicas Lambayecanas con sabor a Túcume

10:00 a. m. | Expoventa de Artesanía con Identidad Tucumana

10:00 a. m. | Encuentro de Curanderos

LORETO

Museo Iquitos

Jr. Yavarí cda 12. Parque Zonal. Iquitos, Loreto.

4:00 p. m. | Curso introductorio de lengua de señas peruana LSP para público en general.

PIURA

Museo de Sitio de Narihualá

Dirección: Calle Olmos S/N, Centro Poblado de Narihualá, distrito de Catacaos, Provincia Piura.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-narihual%C3%A1

*Cerrado temporalmente por precipitaciones de fuerte intensidad



Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Dirección: Esquina Avenida Sullana con Jirón Huánuco, Cercado de Piura.

Días de atención: Lunes, miércoles y viernes; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-oro-del-museo-municipal-vic%C3%BAs

SAN MARTÍN

Museo Departamental San Martín

Dirección: Jr. Benavides 380 - Barrio Calvario, Moyobamba - San Martín

9:00 a. m. | Visita guiada a las colecciones del museo

TUMBES

Museo de Sitio de Cabeza de Vaca "Gran Chilimasa"

Calle El Museo N° 117 Cabeza de Vaca Sur – Corrales

https://web.facebook.com/museocabezadevaca?locale=es_LA

10.00. a. m. - 1:30 p. m. | I Concurso “Chicha de Jora Tradicional 2023”.

Lista de museos y sitios arqueológicos de ingreso libre

AMAZONAS

Sala de Exhibición "Gilberto Tenorio Ruiz"

Dirección: Jr. Ayacucho N° 904, Chachapoyas, Amazonas.

Días de atención: De lunes a viernes y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-gilberto-tenorio-ruiz

*Cerrado temporalmente*

Zona Arqueológica Monumental de Kuélap

Dirección: Anexo Kuélap, Amazonas.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 8:00 a. m. a 2:00 p. m.



ÁNCASH

Museo Arqueológico de Áncash "Augusto Soriano Infante"

Dirección: Av. Luzuriaga 726, Plaza de Armas, Huaraz - Áncash

Días de atención: Miércoles, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Horario de atención para reservas: 9:00 a. m. a 10:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-de-%C3%A1ncash-augusto-soriano-infante



Museo Arqueológico Zonal de Cabana

Dirección: Plaza de Armas s/n, Cabana-Pallasca, Áncash

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-zonal-de-cabana



Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca

Dirección: Jr. Las Palmeras s/n, distrito Ranrahirca, provincia Yungay - Áncash

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-antropolog%C3%ADa-arqueolog%C3%ADa-e-historia-natural-de-ranrahirca



Museo Nacional Chavín y Monumento Arqueológico Chavín

Dirección del museo: Jr. 17 de Enero Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari - Áncash.

Dirección del monumento: Av. 17 de Enero Sur, s/n, Chavín de Huántar - Áncash.

Días de atención: Martes, jueves, viernes y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-chav%C3%ADn



Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín

Dirección: Centro Poblado de Paria Willkawain, distrito de Independencia, provincia de Huaraz - Áncash

Días de atención: miércoles, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-del-monumento-arqueol%C3%B3gico-de-willkawa%C3%ADn



Museo Regional de Casma "Max Uhle"

Dirección: Carretera Casma Huaraz km 1.5

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-de-casma-max-uhle



CAJAMARCA

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén

Dirección: Jr. Belén 571, Cajamarca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-y-etnogr%C3%A1fico-del-conjunto-monumental-bel%C3%A9n

Sitio Arqueológico de Cumbemayo

Dirección: A 19km. al suroeste de la ciudad de Cajamarca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/DDCulturaCajamarca

Sitio Arqueológico Cuarto del Rescate

Dirección: Jr. Amalia Puga 750, Cajamarca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m.

Más información:https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/CDR/cuarto-del-rescate/index.html

Sitio Arqueológico Ventanillas de Otuzco

Dirección: Centro Poblado Ventanillas de Otuzco, Baños del Inca.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información:https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/ventanillas-de-otuzco/ventanillas-otuzco/index.html

Sitio Arqueológico Kuntur Wasi

Dirección: Centro Poblado Kuntur Wasi, provincia de San Pablo.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario de atención: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/DDCulturaCajamarca

HUÁNUCO

Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh

Dirección: Altura del Km 5 de la carretera Huánuco - La Unión, Huánuco.

Días de atención: Martes, jueves y sábado; y primer domingo del mes.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-de-la-zona-arqueol%C3%B3gica-monumental-de-kotosh

Zona Arqueológica Monumental Huánuco Pampa

Dirección: Altiplanicie Comunidad Campesina Aguamiro, La Unión, Dos de Mayo, Huánuco.

Días de atención: Martes, jueves y domingo.

Horario: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

PUNO

Museo Lítico de Pukara

Dirección: Jr. Lima s/n.

Días de atención: martes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-l%C3%ADtico-de-pukara

Templo Museo "Nuestra Señora de la Asunción"

Dirección: Jr. Asunción s/n, Juli, Chucuito, Puno

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/templo-museo-nuestra-se%C3%B1ora-de-la-asunci%C3%B3n



Complejo Arqueológico de Sillustani

Dirección: Distrito de Atuncolla, Puno.

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/DireccionDesconcentradadeCulturaPuno



TACNA

Museo Histórico Regional de Tacna

Dirección: Calle Apurímac N° 202, Tacna.

Días de atención: Martes a sábados y primer domingo del mes.

Horario: De 9:15 a. m. a 1:15 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. (martes a viernes) / De 8:15 a. m. a 1:15 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. (sábados)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-de-tacna



Museo de Sitio Las Peañas

Dirección: Av. Jorge Basadre Grohmann s/n - Pago Peañas

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:45 p.m. a 4:30 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-las-pea%C3%B1as