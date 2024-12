"Chuty y Gazir son los campeones": polémica por la decisión de la organización en la Red Bull Final Internacional 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una final llena de polémica. El último sábado 30 de noviembre se llevó a cabo la Red Bull Internacional 2024 donde la última batalla fue entre Chuty y Gazir. Los jurados dieron como ganador al madrileño quien se alzó como bicampeón en este evento. Sin embargo, las redes sociales estallaron al notar que Dozer (uno de los jueces) no había emitido su voto por lo que se adelantaron al mencionar al tirunfador.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos fanáticos del freestyle pidieron que se investigue. Ante ello, la organización emitió un comunicado que sorprendió a más de uno: "Después de investigar la intención de voto del jurado durante la batalla final entre Chuty y Gazir, proclamamos a los dos MCs Campeones Internacionales de Red Bull Batalla 2024".

El público pidió que se pronuncien los involucrados, desde jueces hasta hosts, ya que han sido atacados. ¿Cómo inició toda esta secuencia de errores? Aquí te lo contamos.

La polémica victoria de Chuty en la Red Bull Internacional 2024

Bekaesh y Marina Vinyals fueron los encargados de animar y darle continuidad al evento. Todo iba de acuerdo a lo pautado cuando, de acuerdo con el host español, en la final entre Chuty y Gazir, a ellos les comunican internamente quién es el ganador y solo tiene que alzar la mano del campeón.

Pero contó que le informaron mal porque no tomaron en cuenta al juez argentino Dozer, quien posteriomente reveló que había votado a réplica, es decir, obligaba a un nuevo round. "A mí me comunican al oído que gana Chuty antes de la cuenta regresiva. Esto se hace así siempre. Yo levanto la mano de quien me dicen, no hay más", explicó en la red social X.

Ahí fue el inicio del problema ya que tanto a Bekaesh como a Marina Vinyals les avisan antes. Es así como Dozer también se pronunció por lo sucedido y está preocupado por su integridad:

"Yo voté réplica, se me acercó la host y le dije ‘réplica’. Yo crucé los brazos y cuando vi que no tomaron en cuenta mi voto, agarré el cartel de Chuty. Estoy preocupado, quiero volver a casa a estar con mi familia", dijo en un audio que le compartió al MC Papo que, junto a Dtoke (campeón de Red Bull), desarrollaron en vivo la final internacional.

En el momento más crucial de la Red Bull Internacional 2024 se avivó cuando Clau Nuñez, pareja de Dozer, reafirmó que él había votado a réplica por lo que aumentó la crisis. Asimismo, Dtoke, desde su experiencia como jurado y competidor en este evento, mencionó que "Chuty no quiere el trofeo de campeón".

Red Bull Batalla Final Internacional: Últimos ganadores

2024: Chuty (España) y Gazir (España) - España

2023: Chuty (España) - Colombia

2022: Aczino (México) - México

2021: Aczino (México) - Chile

2020: Rapder (México) - República Dominicana, a puerta cerrada por la COVID-19

2019: Bnet (España) - España

2018: Wos (Argentina) - Argentina

2017: Aczino (México) - México

2016: Skone (España) - Perú

2015: Arkano (España) - Chile

2014: Invert (España) - España

2013: Dtoke (Argentina) - Argentina

2012: Noult (España) - España

2011: Hadrián (México) - México

2010: Link One (Puerto Rico) - Venezuela

2009: Rayden (España) - Colombia

