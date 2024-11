"Me comporté como un campeón": Katacrist se pronuncia tras su debut en la Red Bull Final Internacional 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El freestyler peruano Katacrist ha vivido uno de los momentos más importantes de su carrera al representar a nuestro país en la Final Internacional de Red Bull Batalla. Aunque no logró avanzar a las etapas finales, su debut dejó huella entre los fanáticos del freestyle, quienes destacaron su originalidad, valentía y entrega en el escenario. Tras su participación, Abel Gamarra -su nombre verdadero- conversó con Red Bull en el backstage, para expresar sus sentimientos sobre la experiencia y agradecer el apoyo de su público.

"Me sentí increíble. Quería ganar, voy a tener la idea en mente de lo que estoy haciendo va más allá de mi frontera, es la primera vez que cruzo, es la primera vez que siento tanto amor de una tierra que no es la mía", mencionó sobre su primera vez fuera de Perú en un evento de gran tamaño.

Durante su participación, Katacrist enfrentó a rivales de gran renombre como Chuty, lo que puso a prueba su capacidad para improvisar bajo presión. A pesar de no avanzar a semifinales, su desempeño fue elogiado por su estilo único y su habilidad para conectar con el público a través de sus rimas. Muchos fanáticos destacaron su autenticidad y la manera en que dejó en alto el nombre de Perú cuando bajó a rapear con el público.

"Bajé por el hecho de no quería que el poder se quedara con los campeones, me interesa mucho compartir con la gente y me interesa mucho estar acá, compartir con ellos, lo haré constantemente. Y si hay alguna plaza en Madrid o vuelvo, mi principal idea es de comportarme como un campeón y de defender mi tierra", agregó.

El debut de Katacrist marca un hito para el freestyle peruano, que sigue ganando reconocimiento en el circuito internacional. Con su estilo fresco y prometedor, el MC ha dejado claro que este es solo el comienzo de una carrera que promete seguir creciendo. "Cualquier oportunidad de batallar, representar, seguir avanzando, sacar pecho, de no achicarme contra nadie, estoy dispuesto a seguir".

No habrá Final Internacional 2025, pero sí sorpresas por los 20 años de Red Bull Batalla

Los animadores Serko Fu y Mary Queen revelaron que se realizará un evento histórico en 2025 donde las leyendas como -Frescolate, Dtoke, Skone- se enfrentarán a los nuevos talentos -Exe, Fat N, Azuky- celebrarán el pasado y futuro del freestyle de la Red Bull Batalla el próximo 29 de noviembre de 2025 en Buenos Aires, Argentina.

Como estarán debutantes como Katacrist, le preguntaron si estaría dispuesto a batallar contra algún MC histórico. "Para batallar siempre he querido con Aczino, para mí es uno de los más grandes que yo he visto desde que comencé. La próxima vez que me vean no va a ser una pizca de lo que van a ver después porque esto es un gran paso para mí y para mi país", dijo emocionado.

Finalmente, le dejó un mensaje a las personas que lo apoyaron: "Para ti que no confiaste y para que el confió, apoyen siempre a sus representantes. Sigue avanzando que yo también lo haré. Pensé en retirarme antes de esta internacionales, pero me di cuenta de que les gusto lo que hago y me motivó a seguir".

Red Bull Batalla Final Internacional: Últimos ganadores

2023: Chuty (España) - Colombia

2022: Aczino (México) - México

2021: Aczino (México) - Chile

2020: Rapder (México) - República Dominicana, a puerta cerrada por la COVID-19

2019: Bnet (España) - España

2018: Wos (Argentina) - Argentina

2017: Aczino (México) - México

2016: Skone (España) - Perú

2015: Arkano (España) - Chile

2014: Invert (España) - España

2013: Dtoke (Argentina) - Argentina

2012: Noult (España) - España

2011: Hadrián (México) - México

2010: Link One (Puerto Rico) - Venezuela

2009: Rayden (España) - Colombia

