Red Bull Perú 2021: Revive las clasificatorias donde solo 13 freestylers irán a la Final Nacional. | Fuente: Red Bull Content Pool | Fotógrafo: Enrique Castro-Mendivil

La Final Nacional de la Red Bull Perú 2021 está cada vez más cerca. El 2 de septiembre se llevaron a cabo las clasificatorias para ver cuáles son los 13 freestylers que acompañan a los tres asegurados: Stick, que fue el último campeón, así como Skill y Ramset, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto el año pasado.

Como se sabe, fueron 32 participantes, por ende, 16 enfrentamientos 1 vs 1. No obstante, se debe recalcar que en estas batallas no hay ganador y, a pesar de que hubo un jurado, aún no está definida la lista de los que avanzan. Esto será anunciado en las redes sociales de la organización en estos días.

¿Cómo son las clasificatorias de la Red Bull Perú 2021?

Tras cada enfrentamiento, podrán clasificarse:

- Los dos freestylers.

- Uno de los freestylers.

- Ninguno de los freestylers.

Jurados de las clasificatorias

El jurado tendrá a su cargo ver y evaluar cada uno de los 16 enfrentamientos, y asignarán un puntaje a cada participante. Los 13 mejores obtendrán sus cupos para la gran Final Nacional de Red Bull Perú 2021.

- HBD: uno de los youtuber y creador de contenido más importantes de la escena local e internacional.

- Martillo: actual propulsor de la Liga Femenina de Freestyle y la Copa Interuniversitaria.

- Jony Beltrán: freestyler y rapero mexicano, bicampeón de Red Bull Batalla en su país.

¿Quiénes son los 32 clasificados a la Red Bull Perú 2021?

1. Piero Pistas (19 años) - Lima

2. Colocho (25 años) - Bogotá, Combia

3. Jair Wong (22 años) - Lima

4. BlackCode (25 años) - Barquisimeto, Venezuela

5. Enzo (24 años) - Lima

6. Venti (21 años) - Lima

7. Zika Boy (26 años) - Lima

8. Xilo (23 años) - Lima

9. Zakia (23 años) - Lima

10. DezoSkillz (23 años) - Lima

11. Litzen (20 años) - Trujillo

12. Gasper (29 años) - Lima

13. Maniako (27 años) - Lima

14. Xplain (20 años) - Lima

15. Vidal (20 años) - Lima

16. Diego Mc (22 años) - Lima

17. Letras (26 años) - Tarapoto

18. Elciem (23 años) - Callao

19. Dr. Leo (22 años) - Trujillo

20. Taylor Nácer (21 años) - Trujillo

21. Delenyer 7E (23 años) - Arequipa

22. Katacrist (18 años) - Lima

23. Hague (26 años) - Lima

24. Choque (22 años) - Lima

25. Jops (29 años) - Lima

26. Jc Snake (18 años) - Lima

27. Sumeria (22 años) - Lima

28. Blaximetal (26 años) - Lima

29. Loko Free (24 años) - Lima

30. Maricielo (23 años) - Lima

31. Kian (21 años) - Lima

32. Rapsoda (23 años) - Lima

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.