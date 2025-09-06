Reynaldo Arenas proyecta su retiro de la actuación para impulsar el teatro con niños en Cusco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reconocido actor peruano Reynaldo Arenas, de 81 años, reveló en una entrevista que su gran sueño es alejarse de los escenarios profesionales, para iniciar una nueva etapa de vida en Cusco, donde planea trabajar con niños y promover la riqueza cultural andina a través del teatro.

“Quiero retirarme de la actuación e irme al Cusco a trabajar con niños, rescatar toda esta mitología andina y comenzar a revalorar nuestra cultura a través del teatro”, expresó el intérprete, quien considera que este proyecto es el último gran reto que le falta por cumplir.

Arenas adelantó que su objetivo es dirigir un centro cultural donde no existan distinciones de clase y se pueda difundir el legado de leyendas y mitos peruanos en escena. “Ese es mi mayor anhelo y sería lo único que me faltaría por hacer”, sostuvo a La República.

¿Cuáles son las razones de su retiro?

Respecto a las razones de su retiro, el artista reconoció que la edad comienza a pasarle factura: “El cuerpo te avisa. Un actor vive de la memoria… ya la memoria no es como antes y ya no funciona igual”.

Si bien asegura que cuida su salud con buena alimentación, lectura constante y ejercicios mentales como crucigramas, Arenas admite que “la edad es la edad y contra eso no se puede”. Por ello, considera que es necesario anunciar el retiro “con mucha honra, con mucha vida y disfrutando de mi entorno”.

El actor, recordado por su trayectoria en teatro, cine y televisión, enfatizó que esta nueva etapa será una forma de continuar su compromiso con la cultura peruana. “Habrá un momento en que hay que anunciar la retirada y hay que hacerlo con mucha honra, con mucha vida y pasarlo disfrutando de mi entorno. Trabajar con niños, rescatar todo nuestro hacer cultural que es tan grande y hermoso y continuar esta tradición”.

¿Quién es Reynaldo Arenas?

Reynaldo Arenas es un reconocido actor peruano de teatro, cine y televisión. Nació en 1944 en Cusco y, a lo largo de su carrera, se consolidó como uno de los intérpretes más destacados del país gracias a su versatilidad y a la fuerza de sus actuaciones.

Ha trabajado en importantes producciones nacionales y extranjeras. En el cine, participó en cintas como Tupac Amaru (1984) y El Tunche (2006), además de producciones internacionales como Fire on the Amazon y Sniper, ambas estrenadas en 1993. En televisión es recordado por su papel en la telenovela Natacha (1970) y Los otros libertadores (2021).

Con más de cinco décadas de trayectoria, Arenas es considerado un referente de la actuación en el Perú. Su estilo interpretativo le ha permitido encarnar desde héroes populares hasta personajes oscuros y complejos, dejando huella en distintas generaciones de espectadores.