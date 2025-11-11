Documental sobre el papa León XIV es nominado a los Premios Martín Fierro Latino 2025.

El documental De Chiclayo al Vaticano: el camino del papa León XIV, que relata la vida de Robert Francis Prevost en el norte del Perú, fue nominado recientemente a los Premios Martín Fierro Latino 2025.

El evento reunirá a principales exponentes de la televisión, radio, streaming, entre otras categorías audiovisuales en América Latina el próximo 23 de noviembre.

Para hablar más de este proyecto, Horacio Vergara, director del documental, habló en RPP sobre cómo surgió la idea de retratar la vida del papa León XIV cuando vivía en la ciudad de Chiclayo, donde fue arzobispo y un gran referente para el sacerdocio en nuestro país.

“El hecho en sí mismo es algo importante para documentarlo. Es algo único. Estamos en el 2025 y tenemos al primer papa peruano y chiclayano. Entonces, en sí mismo ya era para documentarlo”, declaró en el programa Encendidos.

Para el cineasta chileno, realizar el documentar le permite “cumplir con el propósito que Jesucristo nos dejó a nosotros en la tierra”. Del mismo modo, destacó el trabajo de su equipo de producción que trabaja desde Chiclayo.

“Eso me pone contento porque demostramos que desde Chiclayo podemos hacer producciones importantes ya que hoy competimos en los Premios Martin Fierro y sobre todo relatar la historia del papa León XIV con personas que compartieron muy cerca con él. Eso es algo muy satisfactorio”, comentó.