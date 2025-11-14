San Ignacio: brigada de rescate de la PNP se une a búsqueda de niña desaparecida hace más de 15 días tras caer en una quebrada

A más de quince días de la desaparición de Daana Farceque Santos, la niña de 11 años que cayó a una quebrada en el caserío Palmapampa, distrito de Tabaconas, en la provincia cajamarquina de San Ignacio; la brigada de rescate de la Policía de Salvataje de Lima llegó hasta la zona para reforzar la búsqueda.

Así lo informó a RPP Daner Farceque Santos, hermano de la niña desaparecida. El joven indicó que las labores continúan desde el 29 de octubre con la participación de allegados, vecinos, brigadistas de Huancabamba, trabajadores de la Municipalidad de Tabaconas, alcaldes de centros poblados y voluntarios.

"Nosotros nos podemos meternos mucho en medio del agua, así que nosotros estamos en la esperanza de poder encontrar y justamente algunos pobladores. Vamos 15 días en la búsqueda, pero hasta el momento todavía no hay nada, puede ser que estén debajo del agua. Salimos de aquí a las 8 de la mañana a buscar regresamos en la tarde, a las 6, a veces nos quedamos apoyando", declaró a RPP.

Por otro lado, mencionó que, aunque han circulado rumores sobre presuntos avistamientos, ninguno ha sido confirmado.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Continúa búsqueda

El hermano de la menor explicó que la familia permanece en la zona desde el primer día, recorriendo el área desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde e, incluso, realizando búsquedas nocturnas ante cualquier alerta.

Precisó que se necesita con urgencia más apoyo especializado y logística, debido a que el terreno y las condiciones del río dificultan las labores.

Como se recuerda, la menor cayó a la quebrada cuando cruzaba junto a su madre, quien intentó rescatarla y también fue arrastrada por la corriente.

El cuerpo de la mujer fue encontrado al día siguiente, mientras que la niña sigue desaparecida.