Teatro La Plaza estrena la parte dos de la serie "Bicentenaria". | Fuente: Difusión/Teatro La Plaza

“Bicentenaria”, la serie de cortometrajes liderada por mujeres convocadas por Teatro La Plaza, inició su segunda parte titulada “Pioneras y Herederas”, con el estreno consecutivo de 10 cortos dirigidos por la documentalista y performer Diana DAF Collazos. El próximo estreno está programado para este sábado 21 de agosto.

En esta serie dos de “Bicentenaria” se rinde homenaje a ciudadanas peruanas gestoras de proyectos y luchas sociales que contribuyeron al desarrollo del país pero que fueron invisibilizadas por la historia. Las grandes de ayer son evocadas por otras grandes mujeres de hoy.

Se trata de un homenaje a María Trinidad Enríquez, quien fuera la primera universitaria peruana y que es evocada por Roxana Quispe Collantes, la primera persona en sustentar una tesis doctoral en quechua. Las historias inspiradoras de ambas mujeres se unen por la misma pasión y lucha por sus ideales y su dedicación al saber.

Nuevas protagonistas de “Bicentenaria”

María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara (Cusco 1846 -1891), fue la primera mujer en cursar estudios universitarios en el Perú y Sudamérica, y la primera jurista peruana. Ingresó a la Universidad San Antonio Abad del Cusco en abril de 1875 y se graduó como bachiller en Jurisprudencia.

En esa época estaba prohibido entregar un título profesional a las mujeres. Demandó su caso ante el Poder Judicial y el Congreso pero no le dieron el título. Recién en octubre de 1881, el presidente Nicolás de Piérola le otorgó la posibilidad de recibirse como abogada, pero María Trinidad no aceptó en solidaridad con las demás mujeres de nuestro país que aún no podían obtener títulos profesionales.

Roxana Quispe Collantes también cusqueña, fue la primera de su comunidad en ingresar a una universidad y en el año 2019 se convirtió en la única persona hasta ahora, en obtener su doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana, con una tesis en quechua.

Activista y promotora de la revalorización de las lenguas originarias, Roxana sigue actualmente una maestría de Lingüística Pura en la PUCP y al igual que María Trinidad Enríquez, es fuente de inspiración para muchas mujeres que aspiran cumplir sus sueños en el camino del conocimiento y la formación profesional.

En siguientes estrenos se podrán ver los cortometrajes dedicados a otras grandes pioneras como Julia Sánchez Dez, la primera atleta campeona peruana que es recordada por Angélica Espinoza, campeona paralímpica panamericana de Taekwondo; Etna Velarde, artista plástica y poeta que regresa a través de Nereida Apaza; Mamá Angélica, fundadora de ANFASEP, con la participación de Raida Cóndor, madre de una de las víctimas La Cantuta; y María Luisa Aguilar, la primera astrónoma del Perú con la participación de Lisseth Gonzales, una joven física y astrónoma peruana.

¿Dónde ver la serie “Bicentenaria”?

El próximo estreno de la serie dos de “Bicentenaria” está programado para el sábado 21 a las 5:30 p.m. por Tv Perú y por este enlace. El proyecto es una producción de La Plaza Media con el apoyo del Instituto de Radio y Televisión del Perú IRTP, Save The Children, Tierra de Hombres, Aldeas Infantiles y Plan Internacional. Los cortometrajes se están presentando cada sábado por los canales mencionados.

