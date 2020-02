Trueno, Acertijo, Blon y Walls son los últimos clasificados para la Final de la FMS Internacional que se realizará en Perú. | Fuente: Instagram

La FMS Internacional Jornada 4 se realizó el 22 de febrero en Chile donde los últimos ocho clasificados se enfrentaron para ganarse un cupo para la Gran Final que se realizará en Perú el sábado 7 de marzo en la Plaza de Acho de Lima.

Los que estarán presente en nuestro país serán los siguientes: Aczino (México), Bnet (España), Papo (Argentina) y Rapder (México), ganadores de la Jornada 1; Cacha (Argentina), Zticma (México), Skone (España) y Chuty (España), ganadores de la Jornada 2 y Nitro (Chile), Teorema (Chile), Errecé (España) y RC (México), ganadores de la Jornada 3.

Después del último encuentro, Trueno (Argentina), Walls (España), Acertijo (Chile) y Blon (España) serán los que viajarán directamente a Perú para la Final ya que resultaron vencedores de la Jornada 4.

La primera batalla que se llevó a cabo en el Teatro Caupolicán, fue la de Walls y Lobo Estepario donde el español salió vencedor, resultando justo para los fanáticos. El segundo encuentro se dio entre Trueno y El Menor siendo una de las batallas más polémicas ya que muchos aseguraron que el argentino fue favorito y no merecía ganar. No obstante, le mostraron apoyo al chileno y están seguros de que llegará lejos a pesar no haber clasificado.

La penúltima batalla fue entre Acertijo y Yoiker donde fue el lugareño fue quien se llevó su pase para Perú. Finalmente, Dtoke y Blon sacaron su mejor artillería y ni bien empezaron con las rimas, se convirtió en un batallón siendo el español el ganador y el último rapero en clasificar a la final.

Después de que acabó la Jornada 4 y teniendo a los cuatro ganadores de este evento, la FMS Perú escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “¡Familia! Ya están los 16 clasificados a la Gran Final de #FMSInternacional. ¡Nos vemos el 7 en Lima!”

La final de FMS Internacional es el evento que reunirá por primera vez a los 16 mejores freestylers de las cuatro ligas nacionales (Argentina, Chile, México, España) y solo uno será el primer campeón mundial en la historia de la Freestyle Master Series. Las entradas ya están a la venta en fmstickets.com