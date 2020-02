Aczino confiesa que solo estará en competencias nacionales realizadas en México. | Fuente: Instagram

Mediante su cuenta de Facebook, la God Level ha confirmado que regresa con el formato en su versión 3X3. Los primeros confirmados son el Team Venezuela conformado por Letra, Lancer Lirical y Gaviria.

La sorpresa fue el post del trío de Argentina ya que sale Wos, quien regresará a las competencias junto a Papo y a Stuart. Sin embargo, la gran pregunta era si en el grupo de México, estaría Aczino ya que es uno de los raperos más conocidos en el género.

Respecto a la God Level 3vs3, Mauricio Hernández confirmó que no participará en este evento ya que tiene otros proyectos. En las únicas batallas que se hará presente será en la Final Internacional de Ghetto Dreams League y la gran final de FMS Internacional.

Así lo dio a conocer mediante un vídeo: “La gente que me pregunta de God Level pues como ya escucharon, no voy a estar en God Level, no voy a estar en Supremacía. Cuando salga la lista de Red Bull decidiremos si estamos si estamos dentro o no”.

Cabe recordar que después de quedar en tercer puesto en la Red Bull Batalla de Gallos 2019, no se sabe si seguirá en este tipo de competencia. Además, en el último capítulo de su serie documental que se transmitió por Tv Azteca, se vio una parte donde Aczino se despide del escenario.

En el clip se ve al rapero agachado en la tarima dando a entender que así cerraba su ciclo. Mauricio Hernández solo aseguró que participará en algunas batallas de exhibición nacionales y que solo se desenvolverá en México por el momento.

Al parecer, Aczino se encuentra en la etapa final de su carrera y esto no solo causa tristeza en el mexicano, también para sus fans

La Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019 fue duro para “Mau” y se despidió de sus compañeros quienes lo catalogaron como uno de los mejores en la historia. El mexicano conquistó cuatro títulos Nacionales (2012, 2014, 2015 y 2017) y un título Internacional (2017). Un verdadero hito.