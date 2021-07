Marcello Rivera, Karina Jordán y Jesús Neyra protagonizan la obra "2084". | Fuente: Difusión/Teatro Británico

Como parte de la progresiva reactivación del sector cultural, el Teatro Británico abre nuevamente sus puertas para el estreno de “2084”, una puesta en escena que contará con funciones presenciales y virtuales. Esta historia distópica está basada en “1984”, la reconocida novela de ficción del autor británico George Orwell.

“2084”, adaptación del dramaturgo Daniel Subauste, estrena el próximo sábado 10 de julio, bajo la dirección de Jorge Villanueva y con un destacado elenco conformado por Marcello Rivera, Karina Jordán y Jesús Neyra. Además, cuenta con la participación de Irene Eyzaguirre como la voz de F.

La obra narra una historia inquietante y reveladora que se presenta como una advertencia sobre los peligros de un mundo abarrotado de fake news, dependencia tecnológica y deshumanización. Esta puesta en escena nos presenta una sociedad completamente controlada por un régimen autoritario, cuyo fin es “la plenitud del bienestar ciudadano”.

No se cometen crímenes, no hay hambre, no se conoce la pobreza. Esta civilización “perfecta” depende del control absoluto y la vigilancia constante que se ejerce sobre sus ciudadanos, mediante la medición de la pureza de sus pensamientos.

La historia de “2084” gira en torno a Winston, un agente del régimen dedicado a la persecución de ciudadanos que intentan escapar, quien se enfrentará a la misión más peligrosa de su impecable carrera como agente: debe interrogar a una mujer de la facción rebelde para conocer la ubicación de los opositores al gobierno.

Sin embargo, estos interrogatorios abrirán puertas ocultas del pasado del intrigante protagonista de la obra. De esta forma, esta relectura del libro de ciencia ficción “1984” nos muestra un mundo post pandémico lleno de teorías de conspiración que se han convertido en verdades aceptadas.

A su vez, esta será la tercera colaboración con The Kubrick, productora audiovisual peruana que transmitirá la puesta en escena en vivo. Gracias a ello, se logra ir más allá del concepto de “teatro virtual”. Con esto, el Teatro Británico reafirma el compromiso con su audiencia de entregar producciones teatrales innovadoras y aprovechar todas las posibilidades que brinda la virtualidad para llevar el teatro a casa.

Fechas y horarios de la obra “2084”

Temporada: Del 10 de julio al 1 de agosto

Horarios: Sábados a las 8:30 p.m. Domingos a las 7:00 p.m.

Funciones presenciales y virtuales.

Venta de entradas vía Joinnus.

